Σουηδία:-Η-ericsson-σχεδιάζει-να-περικόψει-περίπου-1.600-θέσεις-εργασίας-στο-πλαίσιο-αναδιάρθρωσης

Ο σουηδικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Ericsson ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής περίπου 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που αποσκοπεί στη «βελτίωση της επιχειρησιακής του αποδοτικότητας».

«Η προτεινόμενη μείωση του εργατικού δυναμικού αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου σχεδίου για τη βελτίωση της διάρθρωσης του κόστους, διατηρώντας παράλληλα τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την τεχνολογική ηγεσία της Ericsson», ανακοίνωσε ο όμιλος.

Η Ericsson, που απασχολεί περισσότερους από 90.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 13.000 στη Σουηδία, τόνισε ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα.

«Αυτό αγγίζει την καρδιά της ερευνητικής και αναπτυξιακής μας δραστηριότητας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Περ Νόρλαντερ, εκπρόσωπος του σουηδικού συνδικάτου μηχανικών, κρίνοντας το μέτρο αντιπαραγωγικό μακροπρόθεσμα, καθώς θα επηρεάσει την ανάπτυξη προϊόντων που θα διαθέσει στην αγορά η εταιρεία τα επόμενα χρόνια.

Η Ericsson είναι ένας από τους τρεις κορυφαίους παρόχους δικτύων κινητής τηλεφωνίας στον κόσμο, μαζί με την κινεζική Huawei και τη φινλανδική Nokia.

Τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου του 2025

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο όμιλος ανακοίνωσε απότομη αύξηση των καθαρών κερδών του για το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρά τη μείωση των πωλήσεων.

Έχει προγραμματιστεί να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου στις 23 Ιανουαρίου.

Τον Μάρτιο του 2024, ο όμιλος είχε ήδη ανακοινώσει την κατάργηση 1.200 θέσεων εργασίας στη Σουηδία, επικαλούμενος μια «δύσκολη» αγορά δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μετά τη σημαντική αναδιάρθρωση του προηγούμενου έτους που είχε ως αποτέλεσμα την περικοπή 8.500 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

