Στίβεν-Μίραν:-Η-απορρύθμιση-είναι-το-κλειδί-της-νομισματικής-χαλάρωσης

Παράγοντας-κλειδί αναμένεται να είναι η εν εξελίξεi απορρύθμιση στις ΗΠΑ για την πτώση των επιτοκίων της Φέντεραλ Ριζέρβ, ενώ η Ελλάδα έχει ανοίξει τον δρόμο προς την κατεύθυνση αυτή, με την απορρύθμιση που ακολούθησε την κρίση.

Tις καίριες αυτές επισημάνσεις έκανε ο Στίβεν Μίραν, μιλώντας σε εκδήλωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, παρουσία της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά και δεκάδων πολιτικών και οικονομικών παραγόντων της χώρας.

Ο άνθρωπος πίσω από τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ, αλλά και ένα από τα κορυφαία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από τον Σεπτέμβριο του 2025 έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στην οικονομική και νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Μιλώντας για την απορρύθμιση, αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της Ελλάδας από την κρίση του 2009, όπου η απορρύθμιση που ακολουθήθηκε έδωσε στις επιχειρήσεις την ελευθερία να ανταγωνίζονται σε εθνικό και

διεθνές επίπεδο και προώθησε την πρόσβαση των ατόμων στην οικονομία, ενώ τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας μείωσαν το χάσμα τους σε σχέση με τη Γερμανία.

Μεταρρυθμίσεις

«Αν η ΕΚΤ δεν είχε εφαρμόσει μια εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική και δεν είχε υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετικό» επισήμανε και συνέχισε τονίζοντας ότι εάν «η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν μειώσει τα επιτόκια πολιτικής ως απάντηση στην απορρύθμιση, θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες».

«Αναμένω ότι η φιλόδοξη απορρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ θα ενισχύσει την ανάπτυξη χωρίς να αυξήσει τον πληθωρισμό και θα αποτελέσει έναν παράγοντα που θα υποστηρίξει την περαιτέρω χαλάρωση

της νομισματικής πολιτικής. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα και η ΕΚΤ έχουν ανοίξει τον δρόμο». Με άλλα λόγια, λιγότερη ρύθμιση είναι καλύτερη για την οικονομική ανάπτυξη και οδηγεί σε καλύτερες τιμές, είπε.

Δασμοί

Στη συνέχεια ο Στίβεν Μίραν, αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες που επέφεραν οι δασμοί και ιδίως όσον αφορά τον πληθωρισμό, απάντησε τα εξής:

«Είναι εύκολο να αποδίδουμε όλη την ευθύνη γι’ αυτές τις τάσεις στους δασμούς, όταν στην πραγματικότητα έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές στη διεθνή οικονομική πολιτική. Οι δασμοί είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Αν είναι έτσι, είναι πιθανό ο πληθωρισμός των αγαθών να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Δολάριο

Από την άλλη, για το δολάριο ήταν περισσότερο αισιόδοξος.

«Πιστεύω ότι η ανθεκτικότητα της χρήσης του δολαρίου σε διεθνές επίπεδο είναι φανταστική» είπε και δήλωσε «πραγματικά πολύ αισιόδοξος για τη διεθνή χρήση του δολαρίου»

Ποιοι έδωσαν το παρόν

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακακης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ο Διοικητής και η Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και Χριστίνα Παπακωνσταντινου, η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και εκπρόσωποι από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.