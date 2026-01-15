Στα-31,288-δισ.-ευρώ-ο-τζίρος-των-επιχειρήσεων-τον-Νοέμβριο,-με-ετήσια-μείωση-0,7%

Ο τζίρος για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας διαμορφώθηκε στα 31,288 δισ. ευρώ έναντι 31,498 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Μείωση της τάξης του 0,7% κατέγραψε τον Νοέμβριο του 2025 ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας διαμορφώθηκε στα 31,288 δισ. ευρώ έναντι 31,498 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 14,4%, και τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 22,0%.