    Thursday, January 15
    Στη φρεγάτα «Κίμων» Τασούλας, Μητσοτάκης, Δένδιας – Δείτε εικόνες

    Στο κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων» βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για την εν πλω τελετή υποδοχής του νέου πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού.

    Οι κύριοι Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας έφτασαν στη φρεγάτα με ελικόπτερο. Αποβιβαζόμενοι στο κατάστρωμα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το πλήρωμα και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του πλοίου.

    Η πολιτική ηγεσία μάλσιτα υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών.

    Δείτε φωτογραφίες:

    - sofokleous10.gr

