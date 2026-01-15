Close Menu
    Thursday, January 15
    Συνάντηση Μητσοτάκη με το μέλος της Fed Στιβ Μιράν, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοιλ

    Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μιράν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

    Γκιλφόιλ, Μητσοτάκης, Μιράν

    Συνάντηση με το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στιβ Μιράν, είχε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Ο πρωθυπουργός συνέφαγε με τον Στιβ Μιράν, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως Kίμπερλι Γκίλφοιλ.

    Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μιράν, ο οποίος επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα συζητήθηκε η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. 

    Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μιράν προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, εμπλουτίζοντας τον διάλογο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας σχετικά με την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες.

    It was a true honor to join @PrimeMinisterGR and Federal Reserve Governor @SteveMiran in Athens and discuss Greece’s impressive economic recovery. During his visit to Greece this week, Dr. Miran has offered valuable insights into U.S. monetary policy, enriching 🇺🇸 🇬🇷dialogue on… pic.twitter.com/qIr64GFGj3

    — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 15, 2026

    - sofokleous10.gr

