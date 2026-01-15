Τα-πιο-ισχυρά-διαβατήρια-στον-κόσμο-για-το-2026,-η-σημαντική-θέση-της-Ελλάδας

Στον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιών υπάρχει μια μικρή ομάδα χωρών των οποίων τα διαβατήρια προσφέρουν σαφώς περισσότερα προνόμια, επιτρέποντας μετακινήσεις στο εξωτερικό με ελάχιστους ελέγχους, λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια και μικρότερη αναμονή στα σύνορα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Henley Passport Index, την κορυφή της κατάταξης καταλαμβάνουν κυρίως ασιατικές χώρες. Πρώτη εμφανίζεται η Σιγκαπούρη, ενώ τη δεύτερη θέση μοιράζονται η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Οι κάτοχοι διαβατηρίου Σιγκαπούρης μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 192 χώρες και περιοχές. Ακολουθούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, οι πολίτες των οποίων έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε 188 προορισμούς.

Η μεθοδολογία του δείκτη επιτρέπει σε περισσότερες από μία χώρες να βρίσκονται στην ίδια θέση, εφόσον συγκεντρώνουν τον ίδιο αριθμό προορισμών χωρίς βίζα. Έτσι, στην τρίτη θέση συναντώνται πέντε ευρωπαϊκά κράτη: Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία, με πρόσβαση σε 186 χώρες.

Αποκλειστικά ευρωπαϊκή είναι και η τέταρτη θέση, όπου καταγράφονται έντεκα χώρες με 185 προορισμούς χωρίς βίζα: Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία και Νορβηγία.

Στην πέμπτη θέση, με δυνατότητα ταξιδιών χωρίς βίζα σε 184 κράτη, βρίσκονται η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η θεαματική άνοδος των ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεχωρίζουν ως η χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 20ετή ιστορία του Henley Passport Index. Από το 2006 έχουν προσθέσει 149 νέους προορισμούς χωρίς βίζα, κερδίζοντας συνολικά 57 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στη «συνεχή διπλωματική δραστηριότητα και στη σταδιακή φιλελευθεροποίηση του καθεστώτος βίζας» που ακολούθησαν τα ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια.

Την έκτη θέση καταλαμβάνουν η Κροατία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Νέα Ζηλανδία και η Πολωνία. Στην έβδομη θέση παραμένει η Αυστραλία, μαζί με τη Λετονία, το Λιχτενστάιν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια απώλεια στον δείκτη, καθώς πλέον οι πολίτες του μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 182 προορισμούς, δηλαδή οκτώ λιγότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο.

Στην όγδοη θέση βρίσκονται ο Καναδάς, η Ισλανδία και η Λιθουανία με 181 προορισμούς, ενώ η Μαλαισία ακολουθεί στην ένατη θέση με πρόσβαση σε 180 χώρες.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέστρεψαν στην 10η θέση με σκορ 179, έπειτα από την πτώση τους εκτός πρώτης δεκάδας στα τέλη του 2025. Οι ΗΠΑ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο στη μεγαλύτερη ετήσια πτώση, έχοντας χάσει την πρόσβαση χωρίς βίζα σε επτά προορισμούς μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Η λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια στον κόσμο για το 2026:

1. Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)