Τραμπ για Πάουελ και Fed: Δεν σκοπεύω να τον απολύσω – Ένας πρόεδρος πρέπει να έχει λόγο στη νομισματική πολιτική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να απολύσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος του.

«Δεν έχω κανένα σχέδιο να το κάνω αυτό», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Reuters, όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα επιχειρήσει να απομακρύνει τον Πάουελ από τη θέση του.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι είναι «πολύ νωρίς» για να πει τι θα πράξει τελικά.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα είδος στάσης αναμονής μαζί του και θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι πολύ νωρίς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says he has no plan to fire Fed Chair Jerome Powell. pic.twitter.com/Y4E1LUWrsN — Watcher.Guru (@WatcherGuru) January 15, 2026

Θητεία με χρονικό ορίζοντα – και πολιτική ένταση

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed ολοκληρώνεται τον Μάιο, ωστόσο δεν υποχρεούται να αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας πριν από το 2028.

Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης συνύπαρξης με έναν πρόεδρο που εδώ και χρόνια ασκεί έντονη δημόσια πίεση στη Fed για ταχύτερες και βαθύτερες μειώσεις επιτοκίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι κλίνει προς την επιλογή είτε του πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς είτε του διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ ως πιθανούς διαδόχους του Πάουελ. Ξεκαθάρισε, αντίθετα, ότι έχει αποκλείσει τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, «επειδή θέλει να παραμείνει στη θέση του».

«Οι δύο Κέβιν είναι πολύ καλοί», είπε ο Τραμπ. «Υπάρχουν κι άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά θα κάνω ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

Η κυβέρνηση Τραμπ άνοιξε πρόσφατα ποινική έρευνα εις βάρος του Πάουελ για υπερβάσεις κόστους σε έργο 2,5 δισ. δολαρίων που αφορά την ανακαίνιση δύο ιστορικών κτιρίων στο συγκρότημα της Fed.

Ο ίδιος ο Πάουελ αρνείται κάθε αδικοπραγία και έχει υποστηρίξει ότι η έρευνα αποτελεί πρόσχημα άσκησης πολιτικής πίεσης, λόγω της άρνησής του να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις: Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές –των οποίων η ψήφος είναι απαραίτητη για την έγκριση του επόμενου προέδρου της Fed–, ξένοι οικονομικοί αξιωματούχοι, επενδυτές και πρώην κυβερνητικά στελέχη και από τα δύο κόμματα κάνουν λόγο για επικίνδυνη πολιτικοποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Ο Τραμπ, πάντως, εμφανίζεται αδιάφορος. «Δεν με νοιάζει», είπε, απαντώντας στην κριτική, ακόμη και από βουλευτές και γερουσιαστές των οποίων τη στήριξη θα χρειαστεί. «Θα έπρεπε να είναι πιστοί. Αυτό λέω εγώ».

«Δεν με νοιάζει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τη διαδεδομένη ανησυχία οικονομολόγων και αγορών ότι η υπονόμευση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών θα μπορούσε να πλήξει το δολάριο και να πυροδοτήσει πληθωρισμό. «Δεν με νοιάζει», επανέλαβε.

Σε μια αποστροφή που συνοψίζει τη φιλοσοφία του, ο Τραμπ δήλωσε: «Ένας πρόεδρος πρέπει να έχει λόγο στη νομισματική πολιτική. Έβγαλα πολλά χρήματα στις επιχειρήσεις, οπότε νομίζω ότι την καταλαβαίνω καλύτερα από τον ‘Too Late’ Τζερόμ Πάουελ».

Δοκιμασία θεσμών και εξουσίας

Η σύγκρουση με τη Fed εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο δοκιμής των ορίων της προεδρικής εξουσίας. Ο Τραμπ έχει ήδη επιχειρήσει να απομακρύνει και άλλο στέλεχος της Fed, τη Λίζα Κουκ, η οποία έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου την επόμενη εβδομάδα.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και το κόστος ζωής παραμένει κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους, η μάχη Τραμπ – Πάουελ εξελίσσεται πλέον σε κομβική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της Fed, αλλά και για το ποιος χαράσσει τελικά την οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.