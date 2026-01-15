«Φοβάμαι-να-γίνω-Αμερικανός»:-Γιατί-οι-ψαράδες-της-Γροιλανδίας-απορρίπτουν-τις-επεκτατικές-βλέψεις-του-Τραμπ

Έντονες αντιδράσεις και ανησυχία προκαλούν στη Γροιλανδία οι δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το νησί θα καταστεί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» μέρος των ΗΠΑ, χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία, αν και πολιτικά ανήκει στο βασίλειο της Δανίας, βρίσκεται γεωγραφικά στη Βόρεια Αμερική και αποτελεί κομβικής σημασίας περιοχή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατηρητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον σημαντικό ορυκτό πλούτο του νησιού.

Στην αρκτική πόλη Ilulissat, στη δυτική Γροιλανδία, κάτοικοι εκφράζουν φόβους για το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης. Ο ψαράς Τζόελ Χάνσεν, μισός Ινουίτ και μισός Δανός, δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν επιθυμεί καμία αλλαγή στο καθεστώς της περιοχής, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα είχε μια πιθανή ένταξη στις ΗΠΑ στην καθημερινή ζωή των Ινουίτ. «Φοβάμαι να γίνω Αμερικανός», είπε. «Έχω δει πώς ζουν οι Ινουίτ στην Αλάσκα -πόσο δύσκολη είναι η ζωή τους»

Παρά τις ιστορικά δύσκολες σχέσεις Γροιλανδίας και Δανίας, που ξεκίνησαν με την αποικιοποίηση του νησιού το 1721, ο ίδιος υποστήριξε ότι η παραμονή στο σημερινό καθεστώς προσφέρει στους κατοίκους μεγαλύτερη αυτονομία στον τρόπο ζωής και εργασίας τους.

Ορυκτός πλούτος και γεωπολιτικό ενδιαφέρον

Η Γροιλανδία απέκτησε καθεστώς αυτονομίας το 1979, ενώ με τον Νόμο Αυτοδιακυβέρνησης του 2009 ενισχύθηκαν περαιτέρω οι αρμοδιότητες των τοπικών αρχών. Παρά ταύτα, παραμένει τμήμα της Δανίας και, κατ’ επέκταση, πολιτικά συνδεδεμένη με την Ευρώπη.

Το νησί διαθέτει σημαντικά αποθέματα ψευδαργύρου, σιδήρου, ουρανίου και γραφίτη, τα οποία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και των ακραίων καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι στη Γροιλανδία βρίσκονται τα όγδοα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών παγκοσμίως.

Οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμες για την παραγωγή σύγχρονων τεχνολογιών, όπως ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικά οχήματα, «έξυπνες» συσκευές, αλλά και στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων και μαχητικών αεροσκαφών. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ΗΠΑ, καθώς η Κίνα ελέγχει περίπου το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων και επεξεργάζεται το 90% των σπάνιων γαιών διεθνώς.

Σήμερα στη Γροιλανδία λειτουργούν μόλις δύο ορυχεία, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν ότι το νησί θα μπορούσε να αναπτύξει αυτόνομα τις δυνατότητές του στον τομέα της εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών, χωρίς εξωτερική οικονομική εξάρτηση.

Το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής έχει προκαλέσει ανησυχία στις κοινότητες Ινουίτ γύρω από το Ilulissat, οι οποίες μόλις αυτή την εβδομάδα είδαν ξανά τον ήλιο, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες συνεχούς σκοταδιού λόγω της πολικής νύχτας.

Εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκφράζουν φόβους για τον αντίκτυπο που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Ινουίτ, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί πατρογονική γη χιλιάδων ετών και όχι απλώς χώρο εκμετάλλευσης φυσικών πόρων…