ΧΑ:-Στάση-αναμονής-στον-ορίζοντα-ενόψει-γεωπολιτικών-εξελίξεων

Άνοδο κατά 0,59% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2219,32 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 268,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές αποπειράθηκαν στο ξεκίνημα να οδηγήσουν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος αλλά σύντομα οι αγοραστές αφυπνίστηκαν και ανέλαβαν την υπεροπλία. Με οδηγό την Εθνική, τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ, τη Helleniq Energy και άλλα blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση και λίγο πριν το κλείσιμο καταγράφηκε το ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας στις 2222 μονάδες, ενώ το κλείσιμο στις δημοπρασίες ήταν ελαφρά χαμηλότερο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,64%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+2,49%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha Bank (-2,06%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+*%), η Helleniq Energy (+1,89%), o Ακτωρ (+2,47%), η ΜΟΗ (+1,02%), ο Ελλάκτωρ (+1,91%), ο Αβαξ (+1,25%), η Κύπρου (+1,67%), η Aegean (+0,56%), η Cebergy (+0,49%) αλλά και η Dimand (+4,02%) με την Intrakom (+3,19%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΟΤΕ (-1,72%), ο ΟΠΑΠ (-0,66%), ο Φουρλής (-0,82%), ο Σαράντης (-0,89%) και το Jumbo (-0,29%).

Απολογιστικά, 58 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνωνπου υποχώρησαν.

Εν τω μεταξύ, σημειώθηκε δεύτερη διαδοχική πτώση στο αμερικανικό χρηματιστήριο με τον Nasdaq να καταγράφει απώλειες 1%, αναμένοντας πιθανό χτύπημα Τραμπ στο Ιράν.

Στο Χ.Α. είναι πιθανή η στάση αναμονής ενόψει των διεθνών εξελίξεων πριν επιδιωχθεί η αναρρίχηση του ΓΔ σε υψηλότερα επίπεδα, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

Επιχειρηματικά νέα

Intralot: Με ουδέτερη σύσταση ξεκινά κάλυψη η Deutsche Bank, η τιμή-στόχος 1,02 ευρώ ανά μετοχή.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: ξεκινά την κάλυψη της μετοχής η Santander με σύσταση Outperform και τιμή-στόχο 49 ευρώ για το τέλος του 2026, που συνεπάγεται άνοδο άνω του 90% από τα τρέχοντα επίπεδα, εκτιμώντας ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά σε μεγάλο βαθμό την πραγματική αξία του χαρτοφυλακίου υποδομών του ομίλου.

UBS: Η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, με αιχμή την Τράπεζα Πειραιώς, την οποία ο οίκος τοποθετεί στα portfolio top picks των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η UBS αποδίδει την εικόνα αυτή σε έναν συνδυασμό διαρθρωτικής πιστωτικής ανάπτυξης, ελκυστικών πελατειακών spreads, εμπιστοσύνης ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε φάση παύσης για το προσεχές διάστημα και discount αποτιμήσεων.

Παπουτσάνης: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 79,9 εκατ. ευρώ, +21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών. Προς διανομή συνολικού μερίσματος 9 λεπτών/μετχ.

Τιτάν: Συμφωνία στη Σερβία με τον Οργανισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σερβίας για εναλλακτικά τσιμεντοειδή υλικά. Η συμφωνία αυτή έρχεται να προστεθεί στο συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών ACM. Προβλέπονται επενδυτικές δαπάνες έως 0,5 δισ. ευρώ, με στόχο να φτάσει το 10% του τζίρου του ομίλου έως το 2029.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο -3,3% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία το Νοεμβρίου 2025 σε ετήσια βάση. ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), έργο ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ ο κατασκευαστικός όμιλος ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ένα ακόμα σημαντικό οδικό έργο, το βόρειο τμήμα του Ε65.