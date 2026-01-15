Χ.Α.: Στις 2.247,69 μονάδες με τράπεζες και ΓΕΚ Τέρνα — Nέο υψηλό 16 ετών

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό ημέρας, στις 2.247,69 μονάδες με άνοδο +1,28%, καταγράφοντας νέο υψηλό από τον Ιανουάριο του 2010. Ο FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε +1,37% στις 5.706,13 μονάδες, ο FTSE Mid Cap κινήθηκε οριακά ανοδικά +0,11% στις 2.868,08 και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.608,19 μονάδες με +1,92%.

Τζίρος, πακέτα και εύρος αγοράς

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε περίπου στα €313,3 εκατ., με πακέτα περί τα €39 εκατ. Ο όγκος έφτασε τα 46,27 εκατ. τεμάχια. Το εύρος αγοράς παρέμεινε ελαφρά αρνητικό: 59 ανοδικές, 67 πτωτικές και 78 αμετάβλητες, στοιχείο που δείχνει δεικτοβαρή άνοδο παρά ευρεία διάχυση.

Πρωταγωνιστές: τράπεζες και ΓΕΚ Τέρνα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μάζεψαν τον κύριο τζίρο: Εθνική (~€45,9 εκατ., +2,56%), Eurobank (~€42,9 εκατ., +2,24%), Πειραιώς (~€39,7 εκατ., +1,29%), Alpha (~€29,5 εκατ., +0,87%).

Εκτός τραπεζών, ΓΕΚ Τέρνα ξεχώρισε με νέο ράλι +7,04% στα €29,48, στηρίζοντας μηχανικά τους δείκτες. Ισχυρές κινήσεις και σε ΟΤΕ (+2,60%), ΔΕΗ (+1,65%), ΔΑΑ (+1,56%), Cenergy (+1,47%), Metlen (+1,38%).

Πιέσεις και εξαιρέσεις

Στον αντίποδα, Jumbo υποχώρησε -3,33% στα €26,70 μετά από υποβάθμιση σύστασης, ενώ η CrediaBank κατέγραψε απώλειες περίπου -6,07%. Στα mid caps, επιλεκτικές κινήσεις με ανοδική αντίδραση σε ΑΔΜΗΕ και θετικό momentum σε ΑΒΑΞ, Dimand, ΟΛΠ.

Τεχνική εικόνα Γενικού Δείκτη

Η διάσπαση και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη ανοδική δομή (διαδοχικά higher highs/higher lows). Η ζώνη 2.220–2.210 έχει πλέον ρόλο άμεσης στήριξης (πρώην αντίσταση). Κάτω από εκεί, δεύτερη γραμμή άμυνας οι 2.195–2.185 και πιο χαμηλά οι 2.175–2.165. Στην «οροφή», οι 2.260 είναι το πρώτο «τεστ», με επόμενο στόχο τις 2.290–2.300.

Σε ταλαντωτές, η αγορά κινείται σε άνω εύρος (RSI κοντά στη ζώνη υπεραγοράς), άρα η θετική τάση συνυπάρχει με αυξημένη πιθανότητα βραχυπρόθεσμης εκτόνωσης/συσσώρευσης πάνω από τις 2.210. Ο MACD διατηρεί θετική κλίση, ενώ ο ΓΔ παραμένει πάνω από τους ΜΑ 20/50 ημερών, στοιχείο συμβατό με «υγιές» ανοδικό μοτίβο όσο οι διορθώσεις γίνονται σε χαμηλότερο όγκο.

FTSE Large Cap και δείκτης τραπεζών

Ο FTSE 25 «σέρνει» την αγορά. Στηρίξεις 5.660–5.640 και 5.600–5.580· αντιστάσεις 5.730–5.760 και έπειτα 5.800+. Η σχέση τιμής/όγκου δείχνει ότι οι δεικτοβαρείς τίτλοι σηκώνουν το βάρος της κίνησης· γι’ αυτό ένα καθαρό κλείσιμο πάνω από 5.760 με αυξημένες συναλλαγές θα λειτουργούσε ως επιβεβαίωση συνέχειας.

Στον Τραπεζικό Δείκτη, οι 2.560–2.580 αποτελούν «πύλη» για νέα πόδια ανόδου. Στηρίξεις 2.520–2.500 και 2.470–2.450. Το μοτίβο παραμένει θετικό όσο οι διορθώσεις στα επιμέρους χαρτιά κρατούνται πάνω από τα χθεσινά χαμηλά και συνοδεύονται από κάθετη απορρόφηση προσφοράς.

Όγκος, breadth και παράγωγα

Ο αυξημένος τζίρος υποστηρίζει το break, αλλά το ελαφρά αρνητικό breadth δείχνει στενά δεικτοβαρή άνοδο. Για να «γράψει» διάρκεια η κίνηση, χρειάζεται:

Διάχυση προς mid caps και επιλεγμένα non-financial blue chips, Διατήρηση ημερήσιας αξίας συναλλαγών >€250–300 εκατ. χωρίς να εξαρτάται δυσανάλογα από πακέτα.

Στα παράγωγα, θετικό basis στα ΣΜΕ του FTSE 25 και αυξημένο open interest είναι τυπικά σημάδια εμπιστοσύνης στη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση. Αν το basis μειωθεί απότομα, κοιτάμε για κόπωση.

Διεθνές φόντο και μακροκαταλύτες

Ευρώπη : οι βασικοί δείκτες κινούνται πλάγια-ανοδικά με εναλλαγές τόνου. Η συζήτηση για μειώσεις επιτοκίων στην ΕΚΤ μέσα στο 2026 κρατά «ήρεμη» την καμπύλη, βοηθώντας το sentiment σε τράπεζες και κυκλικούς.

: οι βασικοί δείκτες κινούνται πλάγια-ανοδικά με εναλλαγές τόνου. Η συζήτηση για κρατά «ήρεμη» την καμπύλη, βοηθώντας το sentiment σε τράπεζες και κυκλικούς. ΗΠΑ : το risk-on εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό υπηρεσιών. Σταθεροποίηση/υποχώρηση των αποδόσεων του αμερικανικού 10ετούς και ήπιος VIX τροφοδοτούν τη διάθεση ρίσκου διεθνώς—όταν «τσιμπάνε», αυξάνει ο κίνδυνος συγχρονισμένης εκτόνωσης .

: το risk-on εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό υπηρεσιών. Σταθεροποίηση/υποχώρηση των αποδόσεων του αμερικανικού 10ετούς και ήπιος VIX τροφοδοτούν τη διάθεση ρίσκου διεθνώς—όταν «τσιμπάνε», αυξάνει ο κίνδυνος . Ενέργεια/Εμπορεύματα : το πετρέλαιο παραμένει οδηγός για πληθωριστικές προσδοκίες και κόστη. Πτώση τιμών λειτουργεί υπέρ των margin-heavy κλάδων (καταναλωτικά/βιομηχανία), άνοδος πιέζει αποτιμήσεις και κρατά πιο «σφιχτή» την πολιτική.

: το παραμένει οδηγός για πληθωριστικές προσδοκίες και κόστη. Πτώση τιμών λειτουργεί υπέρ των margin-heavy κλάδων (καταναλωτικά/βιομηχανία), άνοδος πιέζει αποτιμήσεις και κρατά πιο «σφιχτή» την πολιτική. Συνάλλαγμα : ένα ισχυρό ευρώ συνήθως λειτουργεί αρνητικά για εξαγωγείς αλλά μειώνει το ενεργειακό κόστος σε όρους ευρώ. Αδύναμο ευρώ ευνοεί τα έσοδα εξαγωγικών/τουρισμού αλλά πιέζει το ενεργειακό ισοζύγιο.

: ένα συνήθως λειτουργεί αρνητικά για εξαγωγείς αλλά μειώνει το ενεργειακό κόστος σε όρους ευρώ. ευνοεί τα έσοδα εξαγωγικών/τουρισμού αλλά πιέζει το ενεργειακό ισοζύγιο. Ελλάδα – ομόλογα: σταθεροποίηση του ελληνικού 10ετούς και ήπια συμπίεση spreads έναντι του Bund στηρίζουν το equity story: χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, υψηλότεροι πολλαπλασιαστές—ειδικά όπου υπάρχει ορατότητα στα κέρδη.

Τι συνεπάγονται όλα αυτά για τη συνέχεια

Βραχυπρόθεσμα, «δουλεύει» το σενάριο συσσώρευσης πάνω από 2.210 με δοκιμές των 2.260 .

με . Η διάχυση πέρα από τράπεζες και 2-3 δεικτοβαρείς τίτλους είναι το «εισιτήριο» για βιώσιμη ανοδική πορεία.

πέρα από τράπεζες και 2-3 δεικτοβαρείς τίτλους είναι το «εισιτήριο» για ανοδική πορεία. Σήμα προσοχής : αν δούμε διήμερη επιστροφή κάτω από 2.210 με άνοδο όγκου και επιδείνωση breadth, τότε αυξάνει η πιθανότητα εκτόνωσης προς 2.195/2.185 και, σε δεύτερο χρόνο, προς 2.175–2.165 .

: αν δούμε διήμερη επιστροφή με άνοδο όγκου και επιδείνωση breadth, τότε αυξάνει η πιθανότητα και, σε δεύτερο χρόνο, προς . Αντίθετα, καθαρό κλείσιμο >2.260 με τζίρο πάνω από τον μέσο όρο «ξεκλειδώνει» 2.290–2.300 και αναβαθμίζει τους στόχους στο βραχύ ορίζοντα.

Με απλά λόγια: η τάση είναι ανοδική, αλλά για να κρατήσει θέλει τζίρο και πλάτος. Όσο αυτά υπάρχουν και οι 2.210 κρατάνε, το «μονοπάτι μικρότερης αντίστασης» παραμένει προς τα πάνω.