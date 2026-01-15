Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, January 15
    apple:-Συναγερμός-για-τους-χρήστες-iphone-–-Στόχος-χάκερ-το-λογισμικό
    Apple: Συναγερμός για τους χρήστες iPhone – Στόχος χάκερ το λογισμικό

    Apple: Συναγερμός για τους χρήστες iPhone – Στόχος χάκερ το λογισμικό

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Οι ευπάθειες επηρεάζουν το WebKit, τη μηχανή περιήγησης που βρίσκεται πίσω από το Safari της Apple και άλλα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται στο iOS.

    Επείγουσες ενημερώσεις ασφαλείας για τους χρήστες iPhone, στο λογισμικό των οποίων έχουν εμφανιστεί δύο σοβαρά «κενά» ασφαλείας, ανακοίνωσε ο κολοσσός της τεχνολογίας, Apple.

    Οι ευπάθειες επηρεάζουν το WebKit, τη μηχανή περιήγησης που βρίσκεται πίσω από το Safari της Apple και άλλα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται στο iOS.

    Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com