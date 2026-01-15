goldman-sachs:-Ιστορικό-ρεκόρ-εσόδων-το-δ’-τρίμηνο-με-ώθηση-από-trading-και-επενδυτική-τραπεζική

Οι συναλλαγές μετοχών και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων απέφεραν έσοδα σχεδόν 900 εκατ. δολάρια περισσότερα από τα αναμενόμενα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση του κλάδου.

Ιστορικό ρεκόρ εσόδων στη Wall Street κατέγραψε η Goldman Sachs το τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι συναλλαγές μετοχών και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων απέφεραν έσοδα σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τα αναμενόμενα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη επίδοση του κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από το equity trading ανήλθαν στα 4,31 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, επίπεδο που δεν έχει πετύχει ποτέ άλλη τράπεζα. Η επίδοση αυτή υπερβαίνει ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει και πάλι η Goldman το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε αύξηση του μερίσματος στα 4,50 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πέμπτης.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Goldman για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 58,3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη χρονιά στην ιστορία της. Χωρίς τη σημαντική επίδραση πολλών δισ. δολαρίων από την πώληση του χαρτοφυλακίου της Apple Card στην JPMorgan Chase, το αποτέλεσμα θα αποτελούσε νέο ιστορικό ρεκόρ.

Τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 4,62 δισ. δολάρια, ή 14,01 δολάρια ανά μετοχή, χάρη υψηλότερα από τις προβλέψεις για 11,67 δολ/μτχ.

Οι αμοιβές από την επενδυτική τραπεζική ανήλθαν σε 2,58 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, σημειώνοντας ρεκόρ δ’ τριμήνου για τη Goldman και ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο βραχίονας διαχείρισης πλούτου και κεφαλαίων, υπό την ηγεσία του Μαρκ Νάχμαν, αναπτύσσεται μέσω διαδοχικών εξαγορών, όπως της Innovator Capital στον χώρο των ETF και της Industry Ventures στον τομέα του venture capital.