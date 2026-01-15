lamda:-Ενδέκατη-περίοδος-εκτοκισμού-ομολογιακού-δανείου

Η Lamda Development ανακοινώνει τις βασικές ημερομηνίες και το ποσό καταβολής των τόκων του ΚΟΔ της για την 11η Περίοδο Εκτοκισμού, προκειμένου να ενημερωθούν οι ομολογιούχοι και το επενδυτικό κοινό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Σύμφωνα με τους όρους του από 6 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Ενδέκατη (11η) Περίοδο Εκτοκισμού από 21 Ιουλίου 2025 έως 21 Ιανουαρίου 2026 είναι η Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Ενδέκατη (11η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.560.888,89, ήτοι ποσό €17,3777777778 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.