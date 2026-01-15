lamda-development:-Στις-10-Ιανουαρίου-ο-προσδιορισμός-δικαιούχων-τόκου-του-ΚΟΔ

Σύμφωνα με τους όρους του από 6 Ιουλίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Ενδέκατη (11 η ) Περίοδο Εκτοκισμού από 21 Ιουλίου 2025 έως 21 Ιανουαρίου 2026 είναι η Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 .

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 11 ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 .

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Ενδέκατη (11 η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.560.888,89, ήτοι ποσό €17,3777777778 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,40% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 320.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.