Nέα Αριστερά: Σεξιστική συμπεριφορά Κυρανάκη προς Πέρκα- Απολύτως οικείο για τη ΝΔ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά σχετικά με την ένταση μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της εισηγήτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, κάνοντας λόγο για σεξιστική συμπεριφορά.

Η ανακοίνωση συνοψίζει ότι ο κ. Κυρανάκης, απευθυνόμενος στην κ. Πέρκα κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είπε: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι η μεταγενέστερη συγγνώμη του αναπληρωτή υπουργού δεν αναιρεί, κατά την εκτίμησή της, τη βαρύτητα της δήλωσης.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο λεκτικό ατόπημα, αλλά για σεξιστική προσβολή, την οποία συνδέει με τη γενικότερη πολιτική συμπεριφορά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, αναφέρει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις καταγράφονται όταν δεν υπάρχουν πολιτικά επιχειρήματα.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις συμπεριφοράς και χαρακτηρίζει τον σεξισμό και τον αυταρχισμό ως στοιχεία πολιτικής κουλτούρας που, όπως υποστηρίζει, εκφράζονται από την κυβερνητική παράταξη.

Aναλυτικά η ανακοίνωση

Αν παίρναμε ένα ευρώ για κάθε φορά που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας επιδίδεται σε σεξιστική επίθεση, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι.

Αυτή τη φορά, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεπέρασε κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας.

Απευθυνόμενος στη βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, δήλωσε το αδιανόητο: «Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας».

Η μεταγενέστερη «συγγνώμη» προφανώς και δεν αναιρεί τίποτα.

Δεν πρόκειται για λεκτικό ατόπημα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά απολύτως οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν μία ξεκάθαρη σεξιστική προσβολή από τον συνεχώς προκλητικό κ. Κυρανάκη και ταυτόχρονα αντανάκλαση μιας εξουσίας που έχει συνηθίσει να μιλά χωρίς να σκέφτεται ειδικά όταν απευθύνεται σε γυναίκες, όπως η κ. Πέρκα, που την ξεμπροστιάζουν με στοιχεία και πολιτικά επιχειρήματα.

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές βέβαια ότι όταν δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά, καταφεύγει σε επιθέσεις και συκοφαντίες. Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα «συμπεριφοράς» από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες.

Ο σεξισμός, ο τραμπουκισμός και ο αυταρχισμός δεν είναι «ατυχή» περιστατικά. Είναι η πολιτική κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας και εμείς πάντα θα στεκόμαστε απέναντι.

