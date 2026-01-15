theon:-Επιταχύνει-την-επένδυση-στη-harder-digital,-ολοκληρώνει-την-εξαγορά-της-kappa

Η εταιρεία επιταχύνει την επένδυσή της στη Harder Digital, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Kappa Optronics και έγινε δεκτή στο United Nations Global Compact.

Σειρά εταιρικών εξελίξεων για την Theon International Plc (THEON) ανακοίνωσε η εταιρία, γνωστοποιώντας ότι επιταχύνει την επένδυσή της στη Harder Digital, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Kappa Optronics και έγινε δεκτή στο United Nations Global Compact, ενώ η μετοχή της βραβεύθηκε στα ετήσια βραβεία του Euronext Amsterdam.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η THEON επιταχύνει την επένδυσή της στη Harder Digital, λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes), η οποία -όπως σημειώνεται- υπερβαίνει την υφιστάμενη προσφορά. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής, η ταχύτερη βελτίωση του δείκτη ποιότητας FOM (Figure of Merit) και η επίσπευση πρόσθετων αναβαθμίσεων του υφιστάμενου προϊόντος. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την εταιρία, αναμένεται να αυξήσει την προβλεπόμενη κερδοφορία της Harder Digital από το 2027 και μετά.

Ο COO των Global Industrial Operations της THEON, Παναγιώτης Σχινάς, δήλωσε ότι «προχωρούμε σε περαιτέρω επενδύσεις που υποστηρίζουν την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας της Harder Digital, ως άμεση ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση» και πρόσθεσε ότι «αναμένουμε ότι η Harder Digital θα συμβάλλει κατά 8-10% στον στόχο της THEON για έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029-2030».

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι στις 14 Ιανουαρίου 2026 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Kappa Optronics GmbH, έναντι χρηματικού τιμήματος 69,9 εκατ. ευρώ, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η Kappa, σύμφωνα με την THEON, αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 40 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ομίλου για το οικονομικό έτος 2026 και να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά συστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε πλατφόρμες.

Στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται ότι η THEON συνεργάζεται με την Team Wendy Ceradyne σε πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το U.S. Army DEVCOM Soldier Center, με στόχο την ανάπτυξη πρωτοτύπου νέας γενιάς για Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας Κεφαλής Πολλαπλών Απειλών (Integrated Multi-Threat Headborne System – IMHS) για τον Στρατό των ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται, συνδυάζει βαλλιστική προστασία με προηγμένα οπτρο-ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ η αξιολόγηση του πρωτοτύπου έχει προγραμματιστεί για αργότερα εντός του οικονομικού έτους 2026. Ο US Operations Director της THEON, Δρ. Μιχάλης Κολώτος, σημείωσε ότι «επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη λύσεων παροχής ισχύος και δεδομένων επί κράνους, οι οποίες ενισχύουν την τακτική επίγνωση και βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Αμερικανού μαχητή».

Επιπλέον, η THEON ανακοίνωσε ότι έγινε δεκτή ως μέλος του United Nations Global Compact από τις 6 Ιανουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι το ορόσημο αυτό αντανακλά τη δέσμευσή της να ευθυγραμμιστεί με τις δέκα αρχές του UNGC για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την προσήλωσή της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τέλος, σύμφωνα με την εταιρία, στα Euronext Amsterdam Annual Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026, η THEON αναγνωρίστηκε ως “Best Performer of the Next 20 Index”, βάσει της απόδοσης της μετοχής της στη διάρκεια του έτους.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό ημερολόγιο, η THEON υπενθύμισε ότι θα δημοσιεύσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2025 τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, μετά το κλείσιμο των αγορών, ενώ τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, επίσης μετά το κλείσιμο των αγορών, αντί της αρχικά προγραμματισμένης 4ης Μαΐου, λόγω τραπεζικής αργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

