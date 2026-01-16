Αδειάζει-τα-ελληνικά-μαντριά-η-ευλογιά-των-αιγοπροβάτων

Εκκωφαντική παραμένει η σιωπή των αμνών, καθώς μήνα με τον μήνα βαθαίνει το αποτύπωμα της ευλογιάς στην ελληνική κτηνοτροφία, με την απώλεια στο ζωικό κεφάλαιο να ξεπερνά τις 470 χιλιάδες.

Τα στοιχεία του τελευταίου εικοσαήμερου επιβεβαιώνουν ότι η κρίση, όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά παραμένει ενεργή και γεωγραφικά διασπαρμένη.

Η μάχη για την αναχαίτηση της εξάπλωσης της ζωονόσου εξακολουθεί να χάνεται, χωρίς ωστόσο να αποδίδονται ευθύνες. Ο κτηνοτροφικός κόσμος βρίσκεται σε μεγάλη απόγνωση… η οποία έχει ήδη κοστίσει μια ανθρώπινη ζωή. Η κοινωνία της Βροντούς στην Πιερία ακόμα παραμένει σοκαρισμένη και θρηνεί τον 52χρονο κτηνοτρόφο ο οποίος αυτοκτόνησε την προηγούμενη βδομάδα μετά τη θανάτωση του κοπαδιού του που αριθμούσε 1.000 πρόβατα.

Τόσο η διαχείριση της ζωονόσου όσο και η επόμενη μέρα που αφορά την ανασύσταση των κοπαδιών παραμένουν μετέωρες, ενώ η περαιτέρω στήριξη που προβλέπει η κυβέρνηση, ήτοι η καταβολή 80 εκατ. ευρώ στους πληγέντες κτηνοτρόφους, πρέπει να συνοδευτεί με στρατηγικό σχεδιασμό θωράκισης της αιγοπροβατοτροφίας αλλιώς θα μείνει χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, λόγω των κινητοποιήσεων, είναι επιτακτικό η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στην κτηνοτροφία. Καθώς, στη γενικότερη ατμόσφαιρα ασφυξίας που βρίσκεται ο εγχώριος πρωτογενής τομέας, η αιγοπροβατροφία βιώνει το χειρότερο εφιάλτη, αφού η μάχη με την ευλογιά καταδεικνύεται άνιση και η απειλή νέων ζωονόσων είναι ορατή.

Το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επισημαίνουν ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, επαναλαμβάνοντας ότι οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Κρήτη: Ενστάσεις

Ωστόσο, σημαντικές ενστάσεις διατυπώνει η Περιφέρεια Κρήτης για τις επικαιροποιημένες οδηγίες διακίνησης ζωοτροφών, προειδοποιώντας για κίνδυνο εισαγωγής της νόσου και καταστροφικές συνέπειες για την τοπική κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, το νέο πλαίσιο δεν διασφαλίζει πλήρως τη βιοασφάλεια, καθώς οι οδηγίες βασίζονται σε δηλώσεις προθέσεων και όχι σε αντικειμενικά ελέγξιμες διαδικασίες. Προϋποθέσεις όπως η αποφυγή διέλευσης από περιοχές με εκτροφές ή η μεταφορά χωρίς στάσεις δεν μπορούν να ελεγχθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου απειλώντας τις αυτόχθονες φυλές της Κρήτης.

Παράλληλα, χθες η ΕΕΕΔΕΕ, απαντώντας στους ανακριβείς, όπως τους χαρακτηρίζει, ισχυρισμούς για τον μαζικό εμβολιασμό και τα μέτρα αντιμετώπισης, διευκρίνισε ότι η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι νόσημα κατηγορίας Α, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο (Κανονισμός ΕΕ 2016/429) και αντιμετωπίζεται με πλήρη εκρίζωση των εκτροφών σε περίπτωση κρούσματος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο προληπτικός ή μαζικός εμβολιασμός απαγορεύεται, καθώς «κρύβει» μολυσμένα ζώα και δημιουργεί περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο. Η χρήση εμβολίων είναι δυνατή μόνο σε περιορισμένα, εγκεκριμένα σχέδια με αυστηρή επιτήρηση και πλήρη καταγραφή. Τονίζοντας ότι «πρόκειται για επιστημονική απόφαση» η επιτροπή επισημαίνει ότι η χρήση ζωντανών εμβολίων σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας μπορεί να ενισχύσει την εξάπλωση της νόσου. Επίσης η επιτροπή επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. και πως η εισαγωγή ή χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων είναι παράνομη.

Περισσότερα από 2.000 κρούσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 2.540 εκτροφές, ενώ έχουν θανατωθεί 470.274 ζώα. Μόνο για την περίοδο 20 Δεκεμβρίου 2025 – 9 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 περιοχές.