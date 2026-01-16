Αντιδρά ο κλάδος επιτραπέζιων ελιών για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Αυτό σημειώνουν θα επιτρέψει τη σταδιακή είσοδο επιτραπέζιων ελιών στην αγορά της ΕΕ υπό όρους ευνοϊκότερους από εκείνους.

Την ανησυχία και την αντίθεσή τους στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο κλάδος των επιτραπέζιων ελιών στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur εκφράζουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις του τομέα ASEMESA (Ισπανία), ASSOM (Ιταλία) και ΠΕΜΕΤΕ (Ελλάδα).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποιητών – Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών (ΠΕΜΕΤΕ), η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των δασμών στις επιτραπέζιες ελιές που προέρχονται από τις χώρες της Mercosur εντός περιόδου επτά ετών, ξεκινώντας από το σημερινό επίπεδο δασμών του 12,8%.

Αυτό σημειώνουν θα επιτρέψει τη σταδιακή είσοδο επιτραπέζιων ελιών στην αγορά της ΕΕ υπό όρους ευνοϊκότερους από εκείνους που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή παραγωγή ενώ ταυτόχρονα, «οι αγορές της Mercosur θα παραμείνουν κλειστές για τις ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές, οι οποίες συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δασμούς περίπου 12,6%, εμποδίζοντας τον δίκαιο και αμοιβαίο ανταγωνισμό».

«Η ασυμμετρία αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική σε στρατηγικές αγορές όπως η Βραζιλία, μία από τις μεγαλύτερες καταναλώτριες επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως, όπου οι ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένες, την ώρα που άλλοι διεθνείς ανταγωνιστές επωφελούνται από προνομιακές εμπορικές συμφωνίες» υπογραμμίζουν.

Σύμφωνα με τις τρεις οργανώσεις, η συμφωνία έχει διπλά αρνητικό αντίκτυπο: αφενός περιορίζει ουσιαστικά τις εξαγωγικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών σε βασικές αγορές και αφετέρου αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, μέσω της προνομιακής εισόδου προϊόντων από τρίτες χώρες.

Προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας, τις θέσεις εργασίας, την κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και την οικονομική και κοινωνική συνοχή μεγάλων αγροτικών περιοχών της ΕΕ, σε έναν κλάδο που έχει διαχρονικά επιδείξει ισχυρή εξαγωγική δυναμική και υψηλή συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά κοινωνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Τέλος, οι τρεις οργανώσεις γνωστοποίησαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο σύστασης νέας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη συντονισμένη υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- – ΜΠΕ