Αποσύρονται-τα-τρακτέρ,-αλλάζει-η-ατζέντα

Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση, με προοπτική λήξης, των αγροτικών κινητοποιήσεων αφαιρεί από την κυβερνητική ατζέντα ένα θέμα που άσκησε σημαντική πίεση από τα τέλη Νοεμβρίου έως τώρα. Στην κυβερνητική ηγεσία υπάρχει αισιοδοξία ότι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η συνάντηση που προγραμματίζεται να έχει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους εκπροσώπους των μπλόκων, θα σηματοδοτήσει τη λήξη των κινητοποιήσεων. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε στη Δευτέρα και δεδομένων όσων έχουν προηγηθεί, εύλογα διατηρούνται ορισμένες επιφυλάξεις. Από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση και η συζήτηση. Καταρχάς, το θέμα των ανοιχτών δρόμων. «Ολοι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και θα παραμείνουν ανοιχτοί» είναι το μήνυμα. Ηδη, από το βράδυ της Τετάρτης καταγράφεται κινητικότητα και άνοιγμα δρόμων και υπάρχει αισιοδοξία ότι σταδιακά θα ανοίξουν όλα τα σημεία. Παραμένει ο όρος να μην συμμετέχουν στη συνάντηση πρόσωπα ελεγχόμενα ή που έχουν παραβατικές συμπεριφορές και ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη, καθώς και να οριστεί εύλογος αριθμός ατόμων, ώστε να μπορεί να γίνει ουσιαστική και αποτελεσματική συζήτηση.

Πέραν αυτών, από την κυβέρνηση επαναλαμβάνουν ότι «άλλα μέτρα δεν υπάρχουν»,καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Οπως προσθέτουν, και όσα συμφωνήθηκαν στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης, με την πρώτη ομάδα που δέχθηκε συνάντηση, αφορούν στην πραγματικότητα τεχνικές βελτιώσεις σε όσα είχαν ήδη ανακοινωθεί, χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Και προσθέτουν ότι εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις εκ μέρους των αγροτών που θα προσέλθουν στη συνάντηση της Δευτέρας, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση κάποιων θεμάτων χωρίς πρόσθετο κόστος, και αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιθυμούν στην κυβέρνηση να κλείσει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και να ανοίξει η ατζέντα σε άλλα θέματα, στα οποία προσβλέπουν και για ενίσχυση του δημοσκοπικού προφίλ. Η άφιξη και η υποδοχή της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» χθες, της πρώτης Belharra που εντάσσεται στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, ήταν μία σημαντική είδηση της θετικής ατζέντας στην οποία η κυβέρνηση επενδύει και αυτό φάνηκε στην τελετή που οργανώθηκε και στις δηλώσεις για όσα σηματοδοτεί η συγκεκριμένη προσθήκη, όσον αφορά το πέρασμα των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα εποχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, αυτό της στροφής σε μια περισσότερο θετική ατζέντα, από την κυβέρνηση προβάλλεται η αναθεωρημένη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της HELLENIC TRAIN, που πέρασε χθες από τη Βουλή. Ηταν πολύ σημαντικό η σχετική διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί να δώσει το μήνυμα ότι ο σιδηρόδρομος περνάει πλέον σε μια νέα εποχή, με ενισχυμένα συστήματα ασφαλείας και την προοπτική να έχει σύντομα καινούριους συρμούς. Η σύμβαση, ειδικότερα, αφορά επενδύσεις 308 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 23 καινούριων ηλεκτροκίνητων τρένων και 112 εκατ. ευρώ για υποδομές συντήρησης, αμαξοστάσια και ψηφιακά συστήματα.

Στην κυβέρνηση κοιτάζουν και στο τέλος του μήνα, όταν οι μισθωτοί θα δουν στις τσέπες τους τα κέρδη από την εφαρμογή των φορολογικών αλλαγών που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και πιστεύουν ότι θα προκύψει ορατός θετικός αντίκτυπος από αυτό.

