Για-τα-καλά-στο-πολιτικό-παιχνίδι-η-Μαρία-Καρυστιανού

Η πίεση που δέχεται πλέον η Μαρία Καρυστιανού είναι μεγάλη. Ίσως για αυτό να μην περίμεναν αρκετοί να ανακοινώσει τόσο γρήγορα τη δημιουργία του νέου κόμματος και να περιμένει να πλησιάσουν οι εκλογές. Το κίνημα των Τεμπών έχει διχαστεί, καθώς συγγενείς του Συλλόγου είναι πλέον απέναντί της διαφωνώντας με την απόφασή της να πολιτευτεί. Αυτή δεν ήταν μια καλή εξέλιξη, αφού δεν έχει πλέον να αντιπαρατεθεί μόνο με τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς.

Η σύγκρουση έχει ξεκινήσει και θα είναι σκληρή. Ήδη δεν αντιμετωπίζεται ως η μητέρα της Μάρθης που όλο το προηγούμενο διάστημα έδωσε έναν αγώνα σε σχέση με τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στο χαμό του παιδιού της, αλλά και όσων έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους τη μοιραία νύχτα του Φεβρουαρίου του 2023. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ρίχνουν τις πρώτες βολές. Έχουν αρκετά να χάσουν σε μια περίοδο που στη Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνουν πόσο δύσβατος είναι ο δρόμος για την αυτοδυναμία, ενώ τα κόμματα της μειοψηφίας παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Στην «εξίσωση» βρίσκεται πλέον και ο Αλέξης Τσίπρας που βλέπει πως δεν θα είναι ο μόνος που θα φτιάξει νέο κόμμα το 2026. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά μετά τη συνέντευξη στον ΑΝΤ1 περισσότερο παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Στη γαλάζια παράταξη φέρεται να είναι μπερδεμένοι. Ανησυχούν λιγότερο από όλους τους άλλους σχετικά με τις απώλειες που μπορούν να έχουν, ωστόσο γνωρίζουν πως είναι χειρότερο να φτιάξει κόμμα ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας παρά η Μαρία Καρυστιανού. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι το μέλος της κυβέρνησης που δεν της χαρίζεται καθόλου και χθες μιλώντας στο OPEN εκτίμησε πως ιδεολογικά βρίσκεται πιο κοντά στον Κυριάκο Βελόπουλο. Είναι το μόνο σημείο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με την κεντροαριστερή πτέρυγα, αφού συμφωνούν πως όταν συγκροτηθεί το κόμμα της θα κινηθεί δεξιότερα της γαλάζιας παράταξης. Αυτό είναι κάτι που δεν δέχεται η Μαρία Καρυστιανού.

Στην αντεπίθεση πέρασε και ο Σωκράτης Φάμελλος, χθες μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα αποτελέσει λύση για τα κοινωνικά συμφέροντα ούτε η ανακύκλωση δεξιών και ακροδεξιών συνταγών, ούτε η αντιπολιτική και στείρα αντίδραση που δεν θα συνδυάζεται με προγραμματικές απαντήσεις για το εισόδημα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τα δημόσια αγαθά και τη μάχη κόντρα στο οικονομικό κατεστημένο».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μια δύσκολη χρονιά. Πιεσμένος ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα βλέπει και το κόμμα της Μαρία Καρυστιανού που είναι στα «σκαριά» να κάνει ζημιά. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται πως το «Οξυγόνο» θα προηγηθεί της «Ιθάκης» αν και ακόμα έχουν να γραφτούν πολλά επεισόδια.



