Για τον Φεβρουάριο το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν: Επαφές Αθήνας και Άγκυρας για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας

Συζητήσεις για συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο διεξάγουν Αθήνα και Άγκυρα, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να οριστικοποιήσουν την ημερομηνία.

«Κοιτάμε ημερομηνίες», είπε ο Τούρκος υπουργός Χακάν Φιντάν., απαντώνταςε σε ερώτηση του ΣΚΑΪ.

Τις συζητήσεις επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που σημείωσε ότι τα δύο επιτελεία βρίσκονται σε αναζήτηση κοινής ημερομηνίας για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας με πιθανό χρονικό ορίζοντα τον Φεβρουάριο, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ως προς την ατζέντα, διαχρονικά, μία είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία και αφορά την υφαλοκρηπίδα. «Όλα τα υπόλοιπα σοβαρά θέματα μεταξύ των κρατών είναι καλό να τίθενται στο τραπέζι του διαλόγου», πρόσθεσε.

«Να λυθεί μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου»

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι στόχος της τουρκικής πλευράς είναι να επιλυθεί «μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε:

«Στοχεύουμε στην επίλυση των ζητημάτων, με προτεραιότητα το Αιγαίο.

Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει την επίτευξη συγκεκριμένης λύσης και σε βασικά θέματα, όπως τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα. Η στάση μας στο ζήτημα αυτό είναι σαφής. Αν εξετάσει κανείς τη μακρόχρονη ηγεσία του Προέδρου μας, θα διαπιστώσει ότι διαθέτει ισχυρό όραμα και βούληση για την επίλυση αυτών των θεμάτων.

Η δυσκολία που συναντούμε κατά καιρούς είναι η εξής — και δεν το λέω αυτό για να «μεταθέσω το πρόβλημα στην άλλη πλευρά», το έχω διατυπώσει και στο παρελθόν ανοιχτά. Οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στην Ελλάδα δεν διευκολύνουν πάντα οποιονδήποτε πολιτικό ηγέτη να υπογράψει μια μόνιμη λύση σε τόσο μεγάλους και κρίσιμους φακέλους.

Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επανεκλέχθηκε τον Ιούνιο του 2023. Εμείς ολοκληρώσαμε τις εκλογές μας τον Μάιο και εκείνος ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα τον Ιούνιο με ισχυρή λαϊκή στήριξη. Και ο πρόεδρός μας το είδε αυτό, και ο ίδιος το είδε. Σε εκείνη τη συγκυρία, ήταν στην πραγματικότητα δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία, εφόσον υπήρχε πραγματική βούληση.

Εμείς έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές συνομιλίες· όχι να περιοριστούμε μόνο σε διερευνητικές επαφές, αλλά να περάσουμε σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο και να επιλύσουμε τα ζητήματα με μόνιμο τρόπο».