Γρατσία:-Στο-κόμμα-Καρυστιανού-δεν-υπάρχουν-καπέλα-αριστερά-και-δεξιά-ως-βαρίδια,-τον-Φεβρουάριο-το-πρόγραμμα

Στο πολιτικό στίγμα του κόμματος Καρυστιανού αναφέρθηκε το πρωί της Παρασκευής η στενή συνεργάτης της και δικηγόρος, Μαρία Γρατσία, διατυπώνοντας, επίσης, την εκτίμηση ότι το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί «τον επόμενο μήνα».

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «δεν υπάρχουν καπέλα αριστερά και δεξιά ως βαρίδια» για να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι «είπα τη λέξη βαρίδι με την έννοια των περιορισμών».

Αφορμή ήταν η ερώτηση αν το ιδεολογικό στίγμα είναι αυτό της Νίκης στην οποία ήταν υποψήφια, με την ίδια να αρκείται μόνο να σχολιάσει «σε σχέση με τη συμμετοχή μου στη Νίκη μπήκα στο ψηφοδέλτιο 20 ημέρες πριν τις εκλογές, την τελευταία στιγμή».

«Αυτό που διαμορφώνεται και προκύπτει στην κρίση του λαού είναι ένα πρόγραμμα θέσεων αναφορικά με όλους τους κλάδους (άμυνα, εξωτερική πολιτική, δικαιοσύνη, υγεία και παιδεία) και αναδεικνύονται θέματα θεσμικά και προτείνονται λύσεις. Πρόταγμα είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού»

«Απευθυνόμαστε σε ολους, θα υπάρχουν θέσεις, να μην υποτιμάμε τη νοημοσύνη των πολιτών. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένας άνθρωπος τελειομανής, προσπαθεί να ολοκληρώσει όχι βεβιασμένα και διεκπαιρεωτικά ό,τι συμβαίνει» πρόσθεσε η κυρία Γρατσία.

Όσον αφορά τον χρόνο παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος, η δικηγόρος αποκάλυψε ότι «τα πρόσωπα υπάρχουν ήδη, ομάδες εργασίας έχουν στηθεί εδώ και σημαντικό διάστημα, και το πρόγραμμα σε εύλογο διάστημα τον επόμενο μήνα εκτιμώ ότι θα είναι έτοιμο για να τεθεί στη διάθεση των πολιτών για να κριθεί».

Στην ερώτηση, δε, για το αν τα πρόσωπα που θα αποτελούν το κόμμα Καρυστιανού θα είναι και από πολιτικούς χώρους», η κυρία Γρατσία απάντησε «όπως έχει δηλωθεί απερίφραστα από την κ. Καρυστιανού πρόσωπα που είχαν ενεργό ανάμιξη στην πολιτική ζωή δεν έχον θέση. Αυτή είναι η πολιτική της θέση. Να μην έχουν εκλεγεί, ο υποψήφιος εκτιμώ ότι δεν ανήκει σε αυτό».

Πρόσθεσε, τέλος, ότι «η βούληση της Μαρίας Καρυστιανού είναι να είναι μαζί της όλοι οι συγγενείς των θυμάτων».