ΔΥΠΑ: 10.000 θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες – Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων

Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και ώρα 10:00, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων».

Όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική ευελιξία σε γυναίκες – και ιδίως σε μητέρες ανήλικων τέκνων – που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν, σε αυτή τη φάση, να εργαστούν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της ΔΥΠΑ και έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, καθώς και τη διευκόλυνση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ωφελούμενες

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης

Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ έως 12 μήνες, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ μηνιαίως

Για μακροχρόνια άνεργες ή/και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό επιχορήγησης αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων γυναικών, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η ΔΥΠΑ καλεί τις επιχειρήσεις και τις ενδιαφερόμενες γυναίκες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει ουσιαστική στήριξη της απασχόλησης, κοινωνική ευαισθησία και πραγματικές επιλογές εργασίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.