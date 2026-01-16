Επίθεση-στον-Τσίπρα-μέσω-Καρυστιανού,-από-τον-Νίκο-Ανδρουλάκη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Την ώρα που το κυοφορούμενο κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, με την μέχρι πρότινος Πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών να δέχεται επιθέσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ τηρεί στάση αναμονής, η κριτική είναι σε ήπιους τόνους και είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που μέσω Καρυστιανού έριξε εμμέσως πυρά στον Αλέξη Τσίπρα.

«Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να μπει στην πολιτική. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί πρώην πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα να κάνουν κόμματα ενώ έχουν κριθεί, και άνθρωποι που δεν έχουν κριθεί κι έχουν κάποιες απόψεις, -μπορεί να μην έχουν προγράμματα-, να θέλουν να μπουν στην πολιτική. Δεν κατάλαβα, είναι μια κλειστή κάστα; Θα κριθούμε όλοι για τον πολιτικό μας λόγο, για τη συνέπειά μας, για τις θέσεις μας.» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ONE.

H εκτίμηση που κυριαρχεί στην Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού δεν αναμένεται να επηρεάσει την δημοσκοπική και εκλογική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, αφού στοχεύει σε άλλες δεξαμενές. Εξάλλου τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν έρθει μέχρι ώρας στην δημοσιότητα δείχνουν ότι η πίεση προς το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μικρότερή σε σχέση με άλλα κόμματα όπως η Ελληνική Λύση, η Νίκη αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας.

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει αντεπίθεση προγραμματικά και, στο δρόμο προς το Συνέδριό του που θα γίνει τέλος Μαρτίου, θα συνεχίσει την δομική αντιπολίτευση αλλά και την παρουσία σε όλη την χώρα προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμά του

Η Αττική συνεχίζει να προβληματίζει τους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη που μετρούν την διαφορά σε σχέση με την Περιφέρεια, όπου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μεγαλύτερη επιρροή. Στόχος είναι η δημοσκοπική αύξηση των ποσοστών με συνεχή παρουσία των στελεχών αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη σε κάθε γειτονία. Μετά το Μοσχάτο, σειρά έχει η Πεύκη, με τους επιτελείς του ΠΑΣΟΚ να διοργανώνουν επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη για το Σάββατο.

Την επόμενη εβδομάδα, ενδεχομένως Τρίτη η Τετάρτη αναμένεται να συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, προκειμένου τα στελέχη να καταλήξουν και να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες του Συνεδρίου. Βέβαια οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει προκράτηση για το ταε κβο ντο για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.

Το ΠΑΣΟΚ προτάσσει σε κάθε ευκαιρία την Πολιτική Αλλαγή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ δεν υπάρχει, απαντώντας εμμέσως και στην εσωκομματική του αντιπολίτευση , όπως στον Χάρη Δούκα που ζητά να είναι αντικείμενο ψηφίσματος η μη συμπόρευση του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ. Σε κάθε τόνο πηγές από την Χαριλάου Τρικούπη απαντούν ότι τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ούτε λόγος να μπει σε ψηφοφορία κάτι που δεν υφίσταται ως σενάριο.

«Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι ήδη 7 χρόνια, είδαμε τα χαΐρια μας…Ακρίβεια παντού, ενοίκια στα ύψη, υγεία που καταρρέει, παιδεία σε δεινή κατάσταση, η ενέργεια στα χέρια των ολιγαρχών, πρωτογενής τομέας ο οποίος υποβαθμίζεται. Έχουν κριθεί, η χώρα χρειάζεται άλλον άνεμο, καθαρό αέρα στα πανιά της. Προσωπικά, δεν λαϊκίζω και δεν θεωρητικολογώ. Έχουμε πρόγραμμα, θα μείνω εμμονικά στην όχθη του πολιτικού ήθους και του προγραμματικού λόγου» ανέφερε και χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ένα θέμα που φωτίζει το ΠΑΣΟΚ είναι η επιλογή των προσώπων που θα πληρώσουν τις χηρεύουσες θέσεις στις Ανεξάρτητες αρχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΠΑΣΟΚ μελετούν τα βιογραφικά που έχουν κατατεθεί και λέει ναι στον πραγματικό και όχι στο προσχηματικό διάλογο.

«Προφανέστατα πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις στις ανεξάρτητες αρχές. Απαιτείται πλειοψηφία 3/5. Γι’ αυτό πρότεινα και το δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, να γίνει για πρώτη φορά ανοιχτή διαδικασία με βιογραφικά. Έχουν έρθει πάρα πολλά βιογραφικά. Ας συνεδριάσει τώρα η Επιτροπή, να δούμε τα βιογραφικά αυτά και τις συναινέσεις. Τι φοβόμαστε, τον διάλογο; Προσωπικά, λοιπόν, πρόκρινα μια ανοιχτή διαδικασία, έγινε ανοιχτή διαδικασία. Τώρα ας συζητήσουμε όλα τα κόμματα και να κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ONE.

