Επιτροπή-Ανταγωνισμού:-Οδηγός-για-καθορισμό-τιμών-μεταπώλησης

Ο οδηγός αυτός εξηγεί με παραδείγματα τι είναι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης και πως αντιμετωπίζεται στο δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού και στην πρακτική της.

Έναν πρακτικό οδηγό για τον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, δηλαδή μια επιχειρηματική συμπεριφορά (συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική) με την οποία ένας προμηθευτής περιορίζει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τη δυνατότητα του αγοραστή / μεταπωλητή του να καθορίζει ανεξάρτητα την τιμή μεταπώλησης των προϊόντων με τα οποία τον προμηθεύει και τον οδηγεί στη μεταπώληση των προϊόντων αυτών σε συγκεκριμένη ή ελάχιστη τιμή, δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο οδηγός αυτός εξηγεί με παραδείγματα τι είναι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης και πως αντιμετωπίζεται στο δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού και στην πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σκοπός του οδηγού είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τι σημαίνει καθορισμός τιμών μεταπώλησης, πότε και γιατί απαγορεύεται και να τις ενθαρρύνει να αξιολογούν τη συμπεριφορά τους.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού εδώ.