Ερώτηση-Αυτιά-σε-Κομισιόν:-«Θα-ολοκληρωθεί-η-χρηματοδότηση-του-φράχτη-στον-Έβρο;»

«Χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη του Έβρου», ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του προς τον επίτροπο Προϋπολογισμού της Κομισιόν, Πιόρτ Σεράφιν, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, αλλά και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την οικονομική πολιτική για τα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής επισημαίνει στην ερώτησή του ότι «η περιοχή του Έβρου αποτελεί ευαίσθητο σημείο, γεγονός που έχει πυροδοτήσει σοβαρές προκλήσεις, τόσο για την εθνική όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα συνέβησαν την περίοδο 2020-2021. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η χορήγηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ώστε αυτή η πύλη εισόδου να κλείσει οριστικά».

Να σημειωθεί ότι ο κ. Αυτιάς έχει καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν και για έκτακτη χρηματοδότηση στην Κρήτη, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

Η πλήρης ερώτηση είναι η εξής:

«Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή της προστασίας των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. Τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά της δέχονται έντονες και διαρκείς μεταναστευτικές πιέσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα τεταμένων περιφερειακών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Αυξημένες και παράνομες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον Έβρο, στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και στην Κρήτη και τη Γαύδο, περιοχές με κρίσιμη στρατηγική σημασία για τη συνοχή και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή του Έβρου έχει μετατραπεί σε πεδίο εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, γεγονός που πυροδοτεί σοβαρές προκλήσεις, τόσο για την εθνική όσο και για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γεγονότα της περιόδου 2020-2021. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ελλάδα καλείται να θωρακίζει αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά σύνορα, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής ασφάλειας και συνοχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έμπρακτη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράχτη στον Έβρο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση και την ενίσχυση του φράχτη στον Έβρο, αναγνωρίζοντάς τον, παράλληλα, ως έργο υψίστης ευρωπαϊκής σημασίας για την προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων; Θα προβλέπει ο επόμενος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη φύλαξη και την αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας στις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των Ευρωπαϊκών συνόρων;».

