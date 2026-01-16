Ευρωαγορές:-Χαμηλές-πτήσεις-με-το-βλέμμα-στα-γεωπολιτικά

Χαμηλότερα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή (16/1) , καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,12% στις 613,82 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται μεικτά.

Πιο αναλυτικά, ο γαλλικός CAC βρέθηκε στις 8.258,94 με -0,65%, ο βρετανικός FTSE έκλεισε με απώλειες -0,04% στις 10.235,29 μονάδες και ο γερμανικός DAX τερμάτισε 0,30% χαμηλότερα στις 25.276,28 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ έκλεισε με απώλειες 0,11% στις 45.799,69 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ έπιασε τις 17.710,90 μονάδες με κέρδη 0,39%.

Ο δείκτης αναφοράς ενισχύθηκε την Πέμπτη χάρη στις μετοχές ημιαγωγών μετά τα θετικά αποτελέσματα της TSMC, με την ASML να φτάνει σε υψηλό 52 εβδομάδων και να κλείνει την Παρασκευή με άνοδο 1,6%.

Η Equinor έλαβε έγκριση από αμερικανικό δικαστήριο να επανακινήσει το έργο Empire Wind, λίγες ημέρες μετά το «πράσινο φως» στην Orsted για το Revolution Wind. Η μετοχή της Equinor ενισχύθηκε κατά 2%.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ευρωπαϊκά στρατεύματα έφτασαν στη Γροιλανδία, ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας χωρίς μέχρι στιγμής πρόοδο.

Οι αγορές ενέργειας παραμένουν ευμετάβλητες λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και των πιθανών αμερικανικών κυρώσεων, με το Brent να ενισχύεται κατά 1,1% στα 64,44 δολάρια το βαρέλι.

Ο χρυσός και το ασήμι είχαν πρόσφατα ισχυρά κέρδη ως ασφαλή καταφύγια, αν και τα τελευταία συμβόλαια κινήθηκαν πτωτικά. Στην Ασία, οι μετοχές ημιαγωγών στήριξαν τις αγορές, ενώ στις ΗΠΑ τα futures κινήθηκαν ανοδικά μετά από ράλι σε τράπεζες και τεχνολογία.