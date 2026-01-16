ΗΠΑ:-Οι-τελευταίες-κυρώσεις-του-ΥΠΟΙΚ-στοχεύουν-δίκτυα-χρηματοδότησης-των-Χούθι

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε νέες κυρώσεις την Παρασκευή, οι οποίες στοχεύουν περαιτέρω τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη και τη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου, όπλων και άλλου λεγόμενου εξοπλισμού διπλής χρήσης, που, όπως ισχυρίζεται, βοήθησε στη χρηματοδότηση της ομάδας.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν 21 άτομα και οντότητες, καθώς και ένα πλοίο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φερόμενων εταιρειών-βιτρίνα στην Υεμένη, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Οι Χούθι απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες διαπράττοντας τρομοκρατικές πράξεις και επιτιθέμενοι σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε στην ανακοίνωσή της ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Η κίνηση αυτή βασίζεται σε προηγούμενη δράση του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση πίεσης στους Χούθι για «τεράστια δίκτυα δημιουργίας εσόδων και λαθρεμπορίου, τα οποία επιτρέπουν στην ομάδα να διατηρήσει την ικανότητά της να διεξάγει αποσταθεροποιητικές περιφερειακές δραστηριότητες», συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε το υπουργείο.

Από το 2023, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, σε αυτό που λένε ότι είναι αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η περιφερειακή επιρροή της Τεχεράνης έχει αποδυναμωθεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ στους πληρεξούσιούς του, συμπεριλαμβανομένων των Χούθι στην Υεμένη.

- Reuters