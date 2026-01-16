Η-ακτινογραφία-των-δημοσίων-συμβάσεων-13-δισ.-ευρώ:-Τα-έργα,-οι-υπηρεσίες-και-οι-προμήθειες

Έσπασαν και πάλι το φράγμα των 13 δισ. ευρώ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 οι δημόσιες συμβάσεις, με το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών να κατευθύνεται στην κατασκευή έργων και να ακολουθούν οι υπηρεσίες και οι προμήθειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπογράφηκαν 209.702 συμβάσεις, συνολικής αξίας 13,233 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, σε αξία το σύνολο των συμβάσεων είναι χαμηλότερο κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ (13,310 δισ. ευρώ πέρυσι), αλλά περισσότερες σε αριθμό, καθώς στο δεκάμηνο του 2024 υπογράφηκαν 190.977 συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι στις συμβάσεις του εξεταζόμενου διαστήματος «ενεπλάκησαν» 1.721 αναθέτουσες αρχές, ενώ το σύνολο των αναδόχων ανήλθε σε 49.831.

Από τα 13,233 δισ. ευρώ του δεκαμήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2025, τα 5,13 δισ. ευρώ αφορούν συμβάσεις για έργα (ποσοστό 38,77% της συνολικής αξίας), 4,376 δισ. διατέθηκαν για την αγορά υπηρεσιών (33,07%), 3,543 δισ. ευρώ για προμήθειες (26,78%), 116,85 εκατ. ευρώ για μελέτες (0,80%) και 66,4 εκατ. ευρώ για τεχνικές και λοιπές υπηρεσίες (ποσοστό 0,50%).

Παρότι πόσο άνω των 5 δισ. ευρώ διατέθηκε για έργα, ο αριθμός των σχετικών συμβάσεων ανέρχεται στις 4.611, αντιπροσωπεύοντας σε ποσοστό το μόλις 2,2% του συνολικού αριθμού των 209.702 συμβάσεων.

Την πρώτη θέση σε αριθμό «κατέχουν» οι συμβάσεις προμηθειών, οι οποίες ανέρχονται στις 118.328 (ποσοστό 56,43%), και ακολουθούν οι υπηρεσίες για τις οποίες υπογράφηκαν 82.677 συμβάσεις (ποσοστό 39,43%). Για τεχνικές και λοιπές συναφείς υπηρεσίες, στο δεκάμηνο υπογράφηκαν 2.500 συμβάσεις (ποσοστό 1,19%) και για μελέτες 1.586 συμβάσεις (ποσοστό 0,76%).

Οι διαδικασίες: Σε ό,τι αφορά το είδος της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την υπογραφή των δημοσίων συμβάσεων, σε αξία, πρώτη βρίσκεται η «ανοικτή διαδικασία» με 7,072 δισ. ευρώ, όπου στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 υπογράφηκαν 28.682 συμβάσεις. Στη δεύτερη θέση σε αξία, αλλά μακράν πρώτες σε αριθμό, έρχονται οι συμβάσεις με «απευθείας ανάθεση». Η αξία τους το συγκεκριμένο διάστημα ανέρχεται στα 2,261 δισ. ευρώ και ο αριθμός τους σε 161.069. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρ’ όλο που αναφέρεται στον πίνακα, δεν υπάρχει διαδικασία «χωρίς καταχώριση» και η ταξινόμηση αυτή είναι προσωρινή, καθώς, λόγω αναβάθμισης του ΚΗΜΔΗΣ, οι αναθέτουσες αρχές πιθανόν να μη βρήκαν το σωστό πεδίο ανάρτησης των συμβάσεων ή το πεδίο στο πλαίσιο αυτό να έχει καταργηθεί. Στο επόμενο διάστημα, θα υπάρξει ταξινόμηση αυτών των συμβάσεων ανά είδος διαδικασίας. Πρόκειται για ένα τεχνικό θέμα, διότι το ΚΗΜΔΗΣ βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα πεδία που ορίζει η εφαρμογή Enotices2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αξία ανά φορέα: Ως γνωστόν, στις δημόσιες συμβάσεις οι περισσότερες από τις 3.000 αναθέτουσες αρχές «ανήκουν» στους φορείς κεντρικής διοίκησης, στους φορείς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στους φορείς υγείας και στους λοιπούς φορείς. Στο δεκάμηνο του 2025, τη μεγαλύτερη αξία συμβάσεων υπέγραψαν οι φορείς της κεντρικής διοίκησης.

Πλήθος ανά φορέα: Διαφορετική ωστόσο είναι η κατανομή των φορέων, αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των δημοσίων συμβάσεων. Με αυτή την ταξινόμηση, στην πρώτη θέση έρχονται οι φορείς ΟΤΑ με 82.276 συμβάσεις.

Οι απευθείας αναθέσεις: Όπως προαναφέρθηκε, επί συνόλου 209.702 συμβάσεων του δεκαμήνου, οι 161.069 έχουν γίνει με απευθείας ανάθεση. Παρά την πίεση και τις εκκλήσεις προς τις αναθέτουσες αρχές τόσο από το υπουργείο Ανάπτυξης όσο και από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιορίσουν αυτή τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, οι απευθείας αναθέσεις ολοένα και αυξάνονται. Ωστόσο, από την εξέταση των στοιχείων του ΚΗΜΔΗΣ, προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το ποιοι κάνουν «πρωταθλητισμό» στις απευθείας αναθέσεις. Ειδικότερα, επί των 161.069 συμβάσεων αξίας 2,261 δισ. ευρώ που έγιναν με απευθείας ανάθεση, οι 67.055 αξίας 920 εκατ. ευρώ, προέρχονται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη δεύτερη θέση σε αριθμό και συγκεκριμένα με 52.138 συμβάσεις αξίας 446 εκατ. ευρώ με απευθείας ανάθεση βρίσκονται οι φορείς Υγείας.

Οι top 20 φορείς

Καθώς οι αναθέσεις έργων υπερτερούν στο ισοζύγιο της αξίας των δημοσίων συμβάσεων, είναι ευνόητο ότι στην πρώτη θέση ως προς τα συνολικά ποσά θα βρίσκεται το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το εν λόγω υπουργείο είναι «επισπεύδον» για συμβάσεις συνολικής αξίας 2,567 δισ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με συμβάσεις ύψους 575,8 εκατ.

Στην τρίτη θέση είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με συμβάσεις με 446 εκατ.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 394 εκατ.

Ακολουθούν:

– Η Κοινωνία της Πληροφορίας με συμβάσεις 297 εκατ.

– Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 271,6 εκατ.

– Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με 270 εκατ.

– Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) με 259,8 εκατ.

– Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με 232 εκατ.

– Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 208,3 εκατ.

– Η ΕΥΔΑΠ με 195 εκατ.

– Η ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνική Ασφάλιση) με 172,3 εκατ.

– Ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης με 136 εκατ.

– Ο ΟΣΥ Α.Ε. – Οδικές Συγκοινωνίες με 135,7 εκατ.

– Ο δήμος Αθηναίων με 126,8 εκατ.

– Ο ΟΣΕ με 116,7 εκατ.

– Η περιφέρεια Θεσσαλίας με 108,5 εκατ.

– Το υπουργείο Πολιτισμού με 100 εκατ.

– Η Εθνική Κεντρική Αρχή Υγείας με 99,8 εκατ.

– Το ΟΑΚΑ με 99,5 εκατ.