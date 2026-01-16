Η ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που απορρίπτει το Starlink και το WiFi εν πτήσει – «Αυτοί θα χάσουν», απαντάει ο Έλον Μασκ

H μεγαλύτερη και πιο κυρίαρχη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη δεν θα εγκαταστήσει το Starlink στα αεροπλάνα της σύντομα, με τον Έλον Μασκ να εκφράζει την δυσαρέσκειά του δηλώνοντας πως θα χάσει πελάτες.

Πιο αναλυτικά, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, δεν έχει πειστεί από την Starlink (θυγατρική της SpaceX του Έλον Μασκ). Η εταιρεία παρέχει δορυφορικό internet και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών.

Για παράδειγμα, η Lufthansa, ο γερμανικός αερομεταφορέας που διαχειρίζεται τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης, ανακοίνωσε την Τρίτη την εγκατάσταση του δορυφορικού δικτύου Starlink σε ολόκληρο τον στόλο του ομίλου. Την επόμενη μέρα, η Scandinavian Airlines πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση με το δίκτυο της Starlink.

Ωστόσο, ως αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους, η Ryanair περιορίζεται στα βασικά. «Δεν πιστεύουμε ότι οι επιβάτες μας είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για WiFi για μια μέση πτήση διάρκειας μίας ώρας», δήλωσε ο Ο’Λίρι στο Reuters την Τετάρτη.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν την αντίδραση του Έλον Μασκ, ο οποίς έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Αυτοί [της Ryanair] θα χάσουν πελάτες από τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν όντως ίντερνετ».

Η Ryanair και οι θυγατρικές της λειτουργούν έναν στόλο 643 αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν πέρυσι 206 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2024, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αεροπορικός όμιλος στον κόσμο, πίσω από την American Airlines και την Delta Air Lines.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, που εστιάζει στο χαμηλό κόστος, της επιτρέπει να προσφέρει εισιτήρια από μόλις 15 ευρώ χρεώνοντας για πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η επιλογή θέσης.

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την εγκατάσταση του δικτύου της Starlink έχει συμπεριλάβει δωρεάν internet εν πτήσει για όλους τους επιβάτες. Έτσι, ακόμη και αν ο Ο’Λίρι άλλαζε γνώμη, φαίνεται απίθανο η εταιρεία του Μασκ θα του επέτρεπε να χρεώνει τους επιβάτες της Ryanair για τη χρήση του Starlink.

Τα στελέχη της SpaceX εξέφρασαν επίσης την ενόχλησή τους για αυτό που χαρακτήρισαν λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με το κόστος καυσίμων που προκύπτει από την εγκατάσταση του Starlink, τις οποίες ανέφερε ο Ο’Λίρι.

