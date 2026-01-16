Η-Ταϊβάν-μεταφέρει-στις-ΗΠΑ-τη-βιομηχανία-ημιαγωγών;

Οι εταιρείες ημιαγωγών της Ταϊβάν θα επενδύσουν 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας νέας εμπορικής συμφωνίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι κυβερνήσεις των δύο χωρών.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα παράσχει στις τράπεζες της χώρας εγγυήσεις δανείων ύψους έως και 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη επενδύσεων σε αμερικανικούς τεχνολογικούς τομείς.

«Ο στόχος είναι να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 40% όλης της ταϊβανέζικης παραγωγής ημιαγωγών», δήλωσε στο CNBC ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ. Με αυτή τη δήλωση, τροφοδότησε ανησυχίες στην Ταϊβάν για μια εκποίηση της εγχώριας βιομηχανίας τσιπ.Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση Τραμπ θα μειώσει από 20% σε 15%, τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα από την Ταϊβάν .

Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον εξαιρεί τους ημιαγωγούς της Ταϊβάν από τον δασμό 100% στα εισαγόμενα μικροτσίπ, τον οποίο είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ .

Στόχος η TSMC

Η κυβέρνηση Tramp έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) -τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο. Σύμφωνα με την ταϊβανέζικη εταιρεία έρευνας αγοράς Trendforce, η TSMC κατείχε παγκόσμιο μερίδιο αγοράς 71% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η TSMC είχε μάλιστα έσοδα άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων Ταϊβάν, που ισοδυναμούν με 33,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Σχεδόν το ήμισυ αυτού παραμένει ως καθαρά κέρδη: 16,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η ετήσια έκθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι η TSMC κερδίζει περισσότερα χρήματα ανά παραγόμενο τσιπ. Τα καθαρά κέρδη αυξάνονται ταχύτερα από τα έσοδα. Σε δολάρια ΗΠΑ, έχουν αυξηθεί κατά 8% σε τρεις μήνες και σε δολάρια Ταϊβάν, κατά 11,8%.

Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτοί της AMD και της Nvidia. Αυτοί οδηγούν την ανάπτυξη στον τομέα των Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων (HPC), τον οποίο η TSMC ορίζει ως έναν τομέα που περιλαμβάνει όλους τους επεξεργαστές, τα τσιπ γραφικών και άλλους επιταχυντές.

Η TSMC αναμένει έσοδα από 34,6 δισεκατομμύρια δολάρια έως 35,8 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρέχον πρώτο τρίμηνο του 2026. Το μικτό περιθώριο κέρδους προβλέπεται να αυξηθεί μεταξύ 63 και 65%.