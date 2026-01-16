Η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-άρχισε-να-απολύει-τραπεζίτες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει αθόρυβα, αλλά αποφασιστικά, στην καρδιά της Wall Street — και οι πρώτοι που πληρώνουν το τίμημα δεν είναι οι νεοεισερχόμενοι, αλλά χιλιάδες τραπεζίτες.

Οι έξι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες μείωσαν πέρυσι το προσωπικό τους με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν της τελευταίας δεκαετίας, καθώς η πίεση για μείωση κόστους συναντά την υπόσχεση της αυτοματοποίησης.

Η μεγαλύτερη συρρίκνωση από το 2016

Σύμφωνα με στοιχεία του - oι JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs και Morgan Stanley απασχολούσαν συνολικά περίπου 1,09 εκατ. εργαζόμενους στο τέλος Δεκεμβρίου. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά περίπου 10.600 άτομα σε σχέση με έναν χρόνο πριν, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021.

Τόσο μεγάλες περικοπές είχαν να καταγραφούν από το 2016, όταν οι ίδιες τράπεζες είχαν μειώσει το προσωπικό τους κατά περίπου 22.000 εργαζομένους μέσα σε έναν χρόνο.

Από το deal boom στην εποχή της AI

Κατά την πανδημία, οι τράπεζες διόγκωσαν τα τμήματά τους για να ανταποκριθούν στην έκρηξη εξαγορών, συγχωνεύσεων και κεφαλαιαγορών. Η απότομη επιβράδυνση από το 2022 οδήγησε σε κύματα απολύσεων.

Σήμερα, όμως, το ερώτημα δεν είναι απλώς πόσοι περισσεύουν — αλλά ποιοι μπορούν να αντικατασταθούν από αλγόριθμους.

Η αποδοτικότητα έχει γίνει το νέο δόγμα της Wall Street, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατρέπεται σε βασικό εργαλείο περιορισμού κόστους στο μεγαλύτερο κονδύλι των τραπεζών: το ανθρώπινο δυναμικό.

Wells Fargo: Η «πρωταθλήτρια» των περικοπών

Η Wells Fargo ήταν μακράν ο βασικός μοχλός των περικοπών το 2025. Υπό τον CEO Charlie Scharf, η τράπεζα μείωσε το προσωπικό της κατά περισσότερους από 12.000 εργαζομένους, πέφτοντας στους 205.198 — το χαμηλότερο επίπεδο από πριν την εξαγορά της Wachovia το 2008.

Σε πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών, ο Scharf υπογράμμισε ότι πρόκειται για 22 συνεχόμενα τρίμηνα μειώσεων, αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι «υπάρχουν κι άλλα να γίνουν».

Citigroup: νέος γύρος απολύσεων

Η Citigroup, που επίσης βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, έκλεισε τη χρονιά με 3.000 λιγότερους εργαζόμενους σε σχέση με το τέλος του 2024.

Παράλληλα, η CEO Jane Fraser προανήγγειλε νέο κύκλο περικοπών, με περίπου 1.000 ακόμη θέσεις να καταργούνται άμεσα.

Όχι όλοι στο κόκκινο

Παρά το γενικό κλίμα, ορισμένοι όμιλοι κινήθηκαν αντίθετα. Η Goldman Sachs αύξησε το προσωπικό της κατά 2%, φτάνοντας τους 47.400 εργαζομένους, αν και το τίμημα ήταν αυξημένο μισθολογικό κόστος και άνοδος συνολικών δαπανών κατά 11%.

Η Morgan Stanley έκλεισε τη χρονιά με περίπου 2.500 περισσότερους εργαζομένους, παρά το γεγονός ότι είχε απολύσει σχεδόν 2.000 νωρίτερα. Η CFO Sharon Yeshaya τόνισε ότι οι αλλαγές αφορούν πλέον «δεξιότητες και όχι απλώς αριθμούς».

Αποχωρήσεις χωρίς προσλήψεις

Η Bank of America ακολουθεί διαφορετική στρατηγική: βασίζεται στη φυσική αποχώρηση προσωπικού. Ο CEO Brian Moynihan ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα «απλώς δεν αντικαθιστά όσους φεύγουν», αφήνοντας το προσωπικό να μειώνεται σταδιακά.

Κάθε αποχώρηση, όπως σημειώνει η διοίκηση, συνοδεύεται από το ίδιο ερώτημα: χρειάζεται πραγματικά άνθρωπος — ή αρκεί η Τεχνητή Νοημοσύνη;