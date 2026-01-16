Θεσσαλονίκη:-Από-ποιες-χώρες-προέρχονταν-οι-επιβάτες-που-ταξίδεψαν-μέσω-του-αεροδρομίου-«Μακεδονία»-το-2025

Στο μεταξύ, πάνω από 318.860 άτομα ταξίδεψαν πέρυσι μέσω του αεροδρομίου «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας, έναντι 294.278 το 2024.

Περισσότεροι επιβάτες διακινήθηκαν πέρυσι, σε σχέση με το 2024, μέσω των αεροδρομίων της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Fraport Greece και βάσει πρόσθετων δεδομένων, που άντλησε το - για την επιβατική κίνηση. Σε ετήσιο επίπεδο, το 2025 η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατά 8,2%, σε σχέση με το 2024, φτάνοντας συνολικά τους 7.982.798 επιβάτες, που μεταφέρθηκαν με περίπου 61.100 αεροσκάφη, εκ των οποίων 3,99 εκατ. αντιστοιχούσαν σε αναχωρήσεις, 3,98 εκατ. σε αφίξεις και 9.220 σε τράνζιτ μεταφορές.

Οι περισσότεροι επιβάτες προέρχονταν από την Ελλάδα (2,546 εκατ. άτομα) και την πρώτη δεκάδα συμπλήρωναν -κατά σειρά- οι Γερμανοί (1,72 εκατ.), οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο (494.246), την Κύπρο (482.867), την Ιταλία (362.800), την Πολωνία (263.047), την Αυστρία (221.614), την Ολλανδία (183.818), την Τουρκία (180.575) και το Ισραήλ (173.348). Ακολούθησαν η Ελβετία (170.230) και η Ρουμανία (159.722), η Ουγγαρία, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Σουηδία.

Στο μεταξύ, πάνω από 318.860 άτομα ταξίδεψαν πέρυσι μέσω του αεροδρομίου «Μέγας Αλέξανδρος» της Καβάλας, έναντι 294.278 το 2024, ενώ σε αυτή την περίπτωση οι Γερμανοί ήταν η πρώτη εθνικότητα μεταξύ των ταξιδιωτών, με 127.415 άτομα. Ακολούθησαν οι Έλληνες, που ξεπέρασαν τους 84.100 και κατά σειρά οι Πολωνοί (29.456), οι Τσέχοι, οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Σλοβάκοι, οι Σουηδοί, οι Αυστριακοί και οι Σέρβοι.

Οι μήνες με υψηλές θερμοκρασίες ήταν με διαφορά αυτοί που παρουσίασαν την πιο αυξημένη κίνηση, με πρώτο τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια του οποίου ταξίδεψαν αεροπορικώς, μέσω Θεσσαλονίκης, πάνω από 910.200 επιβάτες, ενώ ακολούθησαν ο Ιούλιος με 882.656 και ο «εκθεσιακός» μήνας της πόλης, ο Σεπτέμβριος, με 836.366, αφήνοντας στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα τον Ιούνιο (771.274) και τον Οκτώβριο (755.920). Στον αντίποδα, ο μήνας με την πιο περιορισμένη κίνηση ήταν ο Φεβρουάριος (423.872 επιβάτες), ενώ κατά τον γιορτινό Δεκέμβριο ταξίδεψαν 580.207 άτομα, με την επιβατική κίνηση να είναι αυξημένη κατά 10,7% σε σχέση με το 2024, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον 56.000 επιβάτες.

- – ΜΠΕ