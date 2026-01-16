Close Menu
    Friday, January 16
    Καλαματιανός και Ψυχογιός τα νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Συμβούλιο της Ευρώπης

    Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ενημερώνει ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν: ως τακτικό μέλος ο κ. Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος και ως αναπληρωματικό ο κ. Ψυχογιός Γεώργιος.

