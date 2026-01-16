Κλήση-για-παροχή-εξηγήσεων-στο-πλαίσιο-της-προκαταρτικής-για-τις-δηλώσεις-του-περί-ecstasy-έλαβε-ο-Βαρουφάκης

Κλήση για παροχή εξηγήσεν στο πλαίσιο της προκαταταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε μετά τις δηλώσεις του για χρήση ναρκωτικών επεδόθηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη. Η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία αποτέλεσε αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση κατά της κυβέρνησης το ΜέΡΑ25.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει ότι «η κλήση του Γιάνη Βαρουφάκη σε προκαταρκτική εξέταση, μας επαναφέρει στα χρόνια της εθνικοφροσύνης».

Σύμφωνα με το κόμμα, το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο σπίτι του κ. Βαρουφάκη (όπως προβλέπεται από το νόμο) προκειμένου να του επιδώσουν κλήση για την παροχή εξηγήσεων. Το ΜέΡΑ25 κάνει λόγο για αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας και σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου, ενώ υποστηρίζει ότι πρόκειται για «ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950».

Στην ίδια ανακοίνωση το κόμμα καταγγέλλει πρακτικές που παραπέμπουν στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη που συνδέεται με δημόσιες τοποθετήσεις του Γιάνη Βαρουφάκη γύρω από την πολιτική για τα ναρκωτικά και τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.

Το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται έπειτα από στοχοποίηση του γραμματέα του κόμματος από κυβερνητικούς και φιλοκυβερνητικούς κύκλους και καταγγέλλει παραβίαση του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της άποψης σε ζητήματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

«Ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΜέΡΑ25, που καλεί κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό πολίτη να αντιδράσει απέναντι σε πρακτικές που «συνιστούν απόπειρα ανασύστασης αστυνομικού κράτους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950 έγινε πράξη. Μετά από σχετικές εκκλήσεις, συνοδευόμενες από ύβρεις, που έκανε επί μία εβδομάδα η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης και η οργουελιανή «Ομάδα Αλήθειας», και μετά από δημοσιογραφικές διαρροές εισαγγελικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 16/1 η αστυνομία εμφανίστηκε στο σπίτι του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για να του επιδώσει κλήση σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της… Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις «δια υπόθεσή του» παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Σε νομικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται «να δώσει εξηγήσεις» επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση. Σε πολιτικό πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στο ΜέΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι: ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια. Να κάνει δηλαδή αυτό που επιτάσσουν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με την εξάρτηση.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να υψώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την πρακτική που αντιστοιχεί σε απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους, από το οποίο η ελληνική κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες δημοκρατικών αγώνων για να απαλλαγεί.

Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της «Μητσοτάκης Α.Ε.».