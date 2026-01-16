Κομισιόν:-Η-Λάιεν-και-μέλη-του-σώματος-των-Επιτρόπων-θα-συμμετάσχουν-στο-Νταβός

Διάφορα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα συμμετάσχουν σε ομάδες και σε συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με τα οικεία χαρτοφυλάκιά τους και το διεθνές τοπίο.

Κεντρική ομιλία στην εναρκτήρια συνεδρίαση του φόρουμ του Νταβός θα εκφωνήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στις 11:50 ώρα Ελλάδας την Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Επίσης, θα συμμετάσχει σε διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχάνους.

Διάφορα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα συμμετάσχουν σε ομάδες και σε συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με τα οικεία χαρτοφυλάκιά τους και το διεθνές τοπίο, όπως η στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή βιομηχανία όπλων, η δημοκρατική ανθεκτικότητα και το κράτος δικαίου, η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική ασφάλεια και οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η ψηφιακή κυριαρχία, οι θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη και η καινοτομία, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας και στις κυκλικές αξιακές αλυσίδες, η προστασία των καταναλωτών και η εμπιστοσύνη στις αγορές· το διάστημα, η ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και η καινοτομία στις βιοεπιστήμες, η ισότητα των φύλων και η χρηματοδότηση και καινοτομία για ανθρωπιστικές κρίσεις και ασταθή περιβάλλοντα, η διεθνής δράση για το κλίμα, οι συνθήκες για το περιβάλλον, η ανθεκτικότητα και κυκλικότητα των υδάτων.

Επίσης, μέλη του Σώματος των Επιτρόπων θα έχουν συναντήσεις με παράγοντες της βιομηχανίας, κρατικούς αξιωματούχους, και με εκπροσώπους από διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.