Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ζητώ συγγνώμη από την κα Πέρκα – Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ζητά δημόσια συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, για τη χρήση ανάρμοστης έκφρασης στη Βουλή.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, σε συνθήκες έντασης στην Ολομέλεια.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναγνωρίζει το λάθος του και δηλώνει ότι η συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές.

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το περιστατικό στη Βουλή, δηλώνοντας πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» .

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής :

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.

Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω.»

https://www.facebook.com/share/17zYjMVNZF/?mibextid=wwXIfr

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.