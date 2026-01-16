Μεταρρύθμιση-στον-νόμο-υδρογονανθράκων-εξαγγέλλει-η-Ροντρίγκεζ-για-να-προσελκύσει-επενδυτές

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ δήλωσε την Πέμπτη ότι καταθέτει πρόταση για τη μεταρρύθμιση του νόμου περί υδρογονανθράκων της χώρας, την ώρα που επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για ευκολότερη πρόσβαση στη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Η Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα «επιτρέψουν την κατεύθυνση αυτών των επενδυτικών ροών σε νέα κοιτάσματα, σε πεδία όπου δεν έχει γίνει ποτέ καμία επένδυση και σε πεδία όπου δεν υπάρχει καμία υποδομή». Όπως είπε, τα έσοδα από το πετρέλαιο θα κατευθυνθούν προς τους εργαζόμενους και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη προκύψει από πωλήσεις πετρελαίου στο πλαίσιο συμφωνίας με το Καράκας και ότι τα χρήματα αυτά τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπό αμερικανικό έλεγχο. Πηγή του κλάδου που γνωρίζει το σχέδιο δήλωσε ότι ο βασικός λογαριασμός βρίσκεται στο Κατάρ.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ στρέφει το ενδιαφέρον της στα τεράστια αλλά υποαξιοποιημένα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους 100 δισ. δολαρίων, δυνητικοί επενδυτές έχουν ζητήσει επείγουσες νομικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα–μέλος του ΟΠΕΚ. Μέχρι σήμερα, ο νόμος περί υδρογονανθράκων της Βενεζουέλας προβλέπει ότι οι ξένοι εταίροι πρέπει να συνεργάζονται με την κρατική εταιρεία PDVSA, η οποία οφείλει να διατηρεί την πλειοψηφική συμμετοχή. Η Ροντρίγκεζ δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς θα αλλάξει ο νόμος.

Έκτο δεξαμενόπλοιο κατασχέθηκε

Η Ροντρίγκεζ, η οποία ορκίστηκε πριν από δέκα ημέρες μετά την ανατροπή του προκατόχου της από τις ΗΠΑ, μίλησε στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της ετήσιας προεδρικής της ομιλίας. Ανέλαβε την προεδρία σε προσωρινή βάση αφού ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφερε στις ΗΠΑ για να δικαστεί με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Η Ροντρίγκεζ κάλεσε επίσης σε διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μια αλλαγή σε σχέση με τη διαχρονικά τεταμένη ρητορική μεταξύ των δύο χωρών, και δήλωσε ότι αν χρειαστεί να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον, θα το κάνει «περπατώντας με τα πόδια της, όχι σέρνοντάς την εκεί». Ανέφερε ακόμη ότι διαθέτει σχέδιο για το 2026 και ότι θα «διαμορφώσει μια νέα πολιτική στη Βενεζουέλα», ενώ επαίνεσε και αρκετά μακροχρόνια στελέχη της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωσή της έγινε λίγες ώρες μετά την κατάσχεση έκτου δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που ξεκίνησε με στόχο την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία. Ο Τραμπ έχει έκτοτε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ελέγχουν τους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας επ’ αόριστον.

Η Μάτσαδο στην Ουάσιγκτον

Νωρίτερα την Πέμπτη, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Μάτσαδο συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ «του άρεσε αυτό που είδε» από τη Ροντρίγκεζ και τη θεωρεί «εξαιρετικά συνεργάσιμη». Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Τραμπ δεν έχει αλλάξει την άποψή του πως η Μάτσαδο δεν αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική για την ηγεσία της Βενεζουέλας και ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών.

Η Μάτσαδο, μιλώντας μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι η ίδια και οι υποστηρικτές της μπορούν να υπολογίζουν στον Τραμπ, ο οποίος —όπως είπε— κατανοεί τα δεινά του λαού της Βενεζουέλας και δεσμεύεται για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ανέφερε επίσης σε γερουσιαστές ότι η πολιτική καταστολή υπό τη Ροντρίγκεζ δεν διαφέρει από εκείνη επί Μαδούρο και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα υποστηρίζουν ότι οι αρχές απελευθέρωσαν πολύ λιγότερους κρατούμενους από όσους ισχυρίζονται.

Η Μάτσαδο πρόσθεσε ότι παρουσίασε στον Τραμπ το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε, χωρίς όμως να απαντήσει αν εκείνος το αποδέχθηκε.

Ο Τραμπ είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τη Ροντρίγκεζ μία ημέρα νωρίτερα, οπότε και την χαρακτήρισε «εξαιρετικό άνθρωπο», μετά από συζήτηση για θέματα πετρελαίου, ορυκτών, εμπορίου και ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Reuters