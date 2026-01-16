Μητσοτάκης-στην-υποδοχή-της-belharra-«Κίμων»:-Χρέος-μου-να-παραδώσω-μια-πατρίδα-ασφαλέστερη-απ’-ό,τι-την-παρέλαβα

Στην υποδοχή της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra, «Κίμων», παρευρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ένταξη του υπερσύγχρονου πλοίου στον στόλο με τη συνολική στρατηγική ανανέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, όχι μόνο σε επίπεδο μέσων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας έμφαση στη διαρκή ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος. «Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ, όμως αποτελεί έναν κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιέγραψε τον στόχο της κυβέρνησης ως διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική αποτροπή «να μην αμφισβητείται από κανέναν» και ότι η χώρα «να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ασφάλεια αποτελεί κεντρική ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας και προσωπικό του καθήκον ως πρωθυπουργού. «Χρέος κάθε κυβέρνησης —και προσωπικά, ως πρωθυπουργού— είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα», σημείωσε, καταλήγοντας με ευχές για το νέο πλοίο και την ολοκλήρωση του προγράμματος: «Καλοτάξιδος ο “Κίμων” και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του «Κίμωνα», αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης, πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του «Κίμωνα» και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα «κρίκος» σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, και ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας και -επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο «Κίμωνας» και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Η «Κίμων» είναι η πρώτη από τις νέες γαλλικής κατασκευής φρεγάτες FDI που έχουν παραγγελθεί για το Πολεμικό Ναυτικό, σε μια περίοδο που η Αθήνα προχωρά σε ευρύτερο εξοπλιστικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της.