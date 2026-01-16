Μπελέρης:-Ελάχιστος-φόρος-τιμής-σε-έναν-σπουδαίο-ιεράρχη-και-ποιμένα-για-τον-Βορειοηπειρωτικό-Ελληνισμό

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντη Μπελέρη και τη συνεργασία των Ευρωβουλευτών Νίκο Παπανδρέου και Νικόλαο Φαραντούρη έλαβε χώρα σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η εκδήλωση «Η Ζωή, το Έργο και η Παρακαταθήκη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου» εις μνήμην του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, κ.κ. Ιωάννη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος υπήρξε κομβική φυσιογνωμία για την απανταχού Ορθοδοξία, καθώς και για όλους όσους βρέθηκαν υπό την αιγίδα του ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή εθνότητας. Στη φύση του αυτή, αλλά και στην προσωπική τους σχέση αναφέρθηκε ο κ. Μπελέρης στην εισαγωγική του τοποθέτηση: «Ο Αναστάσιος ανασυγκρότησε εκ τους μηδενός την αυτοκέφαλη ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας από τα συντρίμμια του κουμμουνιστικού καθεστώτος. Υπήρξε ποιμένας και πηγή ελπίδας. Για όλα αυτά τα επιτεύγματα θα αναφερθούν οι πολύ σπουδαίοι ομιλητές. Εγώ θέλω να σταθώ σε μια σημαντική ημερομηνία για εμένα την 15η Αυγούστου του 2023, ήταν η μέρα που με επισκέφθηκε στις φυλακές Δυρραχίου. Η μια ώρα της επίσκεψης, ήταν η πιο παραγωγική ώρα της ζωής μου, αν και βρισκόμουν στη φυλακή. Τα λόγια αγάπης και οι συμβουλές του, μου έδωσαν τη δύναμη και το θάρρος να εκτίσω το υπόλοιπο της ποινής με πίστη και υπομονή».

Τον βασικό κύκλο ομιλητών άνοιξε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, συνεχιστής του έργου του Αναστασίου, ο οποίος μίλησε για το έργο του Αναστασίου και τη δύναμη της πίστεως ως πηγή ενότητας, ενώ έδωσε μήνυμα ελπίδας για το μέλλον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το έργο της υπέρβασης των διχασμών, της στήριξης των ευάλωτων και της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων δεν ολοκληρώνεται ποτέ· συνεχίζεται και ανανεώνεται από γενιά σε γενιά»

Για τα επιτεύγματα και τις διδαχές του Αναστασίου μίλησαν οι εκλεκτοί ομιλητές που ακολούθησαν. Ο κ. Βαγγέλης Ντούλες, Βουλευτής του Αλβανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μίλησε για την καθοδήγηση και το φιλανθρωπικό έργο του Αναστασίου, ενώ ο Genc Pollo, ιστορικός και πρώην Υπουργός Παιδείας της Αλβανίας εξύμνησε τη συμβολή του μακαριστού στην παιδεία και εκπαίδευση του λαού της Αλβανίας. Ακολούθησε η Δήμητρα Κούκουρα, ομότιμη καθηγήτρια Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ανέλυσε τη φυσιογνωμία του Αναστασίου ως στιβαρός θρησκευτικός ηγέτης, ενώ η Ξανθή Μόρφη, στέλεχος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών, μίλησε για την Οικουμενικότητα της προσωπικότητάς του και για τον διεθνή του ρόλο στην εκπροσώπηση της Ορθοδοξίας ενώ τον χαρακτήρισε «σημείο πνευματικού προσανατολισμού».

Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ξεκάθαρο. Ο χριστιανισμός ενώνει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας και καταβολών. Η παρακαταθήκη του Αναστασίου, η ιεραποστολική του δράση, το έργο του στην Αλβανία και ανά τον κόσμο μας δείχνει το δρόμο ως πολύτιμος φάρος τόσο για την πνευματική μας πορεία, όσο και για τις επιλογές που κάνουμε ατομικά, συλλογικά και πολιτειακά.

Η ιστορική παρουσία του σημερινού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην καρδιά της Ευρώπης, έρχεται να σφραγίσει αυτό το μήνυμα. Τόνισε, κλείνοντας ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης: «Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος μας έδειξε ότι το χριστιανικό έργο δεν είναι μόνο εφικτό αλλά και αναγκαίο, και ότι η πίστη, όταν γίνεται σωστά κατανοητή και βιώνεται αυθεντικά, μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή δύναμη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρηνική συνύπαρξη».

Χαιρετισμό τιμώντας τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου απηύθυναν, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιωάννης Βράιλας, η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Σοφία Γραμματά και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος Ιωακείμ, εκ μέρους της Μητρόπολης Βελγίου κα Κάτω Χωρών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρωτοπρεσβύτερος και Γενικός Γραμματέας του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώση Δρ. Κωνσταντίνος Κενανίδης, οι Ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμβπεργκ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Γιώργος Αυτιάς, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Δημήτρης Τσιόδρας, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Αναδιώτης, Νίκος Παππάς, Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Κώστας Μαυρίδης και Γεάδης Γεάδη.