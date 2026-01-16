Ξένοι-επενδυτικοί-οίκοι-εκφράζουν-μαζικά-αισιοδοξία-για-τα-κινεζικά-περιουσιακά-στοιχεία

Στο γύρισμα του χρόνου, κορυφαίοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan και η UBS, δημοσίευσαν εκθέσεις για τις προοπτικές των αγορών το 2026, εκφράζοντας σαφή αισιοδοξία για τα κινεζικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πεποίθηση ότι η κινεζική αγορά διαθέτει τα θεμέλια για μια σταθερή ανάκαμψη ενισχύεται ως κοινή εκτίμηση της αγοράς.

Η Goldman Sachs προέβλεψε άνοδο 38% στο κινεζικό χρηματιστήριο έως τα τέλη του 2027.

Η JPMorgan αναβάθμισε τη σύσταση για την κινεζική αγορά σε «υπέρβαση», επισημαίνοντας ότι οι αποτιμήσεις είναι εύλογες και οι διεθνείς τοποθετήσεις ακόμη περιορισμένες.

Επιπλέον, η UBS έθεσε τον στόχο για τον δείκτη MSCI China στις 100 μονάδες έως τα τέλη του 2026, προβλέποντας άνοδο περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ εκτίμησε ότι ο δείκτης Hang Seng θα φτάσει τις 30.000 μονάδες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ξένων ιδρυμάτων, η ώθηση της κινεζικής χρηματιστηριακής αγοράς μετατοπίζεται από την αποκατάσταση των αποτιμήσεων το 2025 σε μια δομική βελτίωση της εταιρικής κερδοφορίας το 2026.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι τα κέρδη των κινεζικών επιχειρήσεων θα αυξηθούν κατά 14% το 2026 και κατά 12% το 2027, και ότι η αύξηση των εσόδων από το εξωτερικό από τις εισηγμένες εταιρείες θα ενισχύσει τα αποτελέσματα του δείκτη MSCI Κίνας κατά 1,5% ετησίως έως το 2030.

Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι η συνολική αύξηση των κερδών στο χρηματιστήριο της Σαγκάης και του Σενζέν (A-shares) θα ανέρχεται στο 8% το 2026, από 6% το 2025.

Όπως επεσήμανε υπεύθυνος της JPMorgan, από τον Μάιο του 2025 έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση, περίπου δύο τυπικές αποκλίσεις, στον αριθμό των εταιρειών του δείκτη MSCI China που αναβαθμίζουν τις προβλέψεις τους, το υψηλότερο επίπεδο από το 2020.

Οι κινεζικές επιχειρήσεις στρέφονται πλέον από την ταχύτατη ανάπτυξη προς την ποιοτική βελτίωση, επιτυγχάνοντας αυξημένα μικτά και καθαρά κέρδη μέσω μείωσης κεφαλαιουχικών δαπανών, ενίσχυσης της καινοτομίας και υγιούς ανταγωνισμού.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο τεχνολογικός τομέας προσελκύει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στρατηγικός αναλυτής της BNP Paribas Asset Management υπογραμμίζει ότι οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυναμική κερδοφορίας, καθώς τα έσοδά τους προέρχονται κυρίως από υπηρεσίες και όχι από εξαγωγές αγαθών, γεγονός που τις καθιστά λιγότερο εκτεθειμένες στις εμπορικές πολιτικές.

Η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών αποτυπώνεται και σε πραγματικές ροές κεφαλαίων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Huatai Securities, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2025, οι καθαρές ροές στα ETF που επενδύουν στην κινεζική αγορά ανήλθαν σε 83,1 δισεκατομμύρια δολάρια, με το τεχνολογικό τομέα να απορροφά 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως από Ευρώπη και ΗΠΑ. Από τα 10 ETFs με την καλύτερη απόδοση, τα 6 εστιάζουν στην τεχνολογία.

Έκθεση της Morgan Stanley δείχνει ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, οι μακροπρόθεσμοι ξένοι επενδυτές αγόρασαν καθαρά περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές A και H μέσω των διαύλων διασύνδεσης Σαγκάης-Σενζέν-Χονγκ Κονγκ, σε αντίθεση με τις εκροές περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley θεωρούν ότι η αύξηση της κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε κινεζικές αγορές από τους ενεργούς επενδυτές είναι «μόνο θέμα χρόνου».