Ποια-ελληνικά-προϊόντα-μπαίνουν-για-πρώτη-φορά-στα-ράφια-του-Σκλαβενίτη

Η Almi Foods από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και η Φάρμα Μόσχου από την Καστοριά ανακοίνωσαν την συνεργασία τους με τον Σκλαβενίτη. Με ποια προϊόντα μπαίνουν στα ράφια.

Θέση στα ράφια του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα εξασφάλισαν για πρώτη φορά τα προϊόντα δύο ελληνικών εταιρειών με ρίζες από τη Μακεδονία. Στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης μπαίνουν τόσο τα προϊόντα Almito της Almi Foods, όσο και το γιαούρτι της Φάρμας Μόσχου.

Ποια είναι η Almi Foods από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η Almi Foods, μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και διανομής τροφίμων από το Βρυσάκι της Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, τοποθετεί στα ράφια του Σκλαβενίτη τα προϊόντα Almito. Η συμφωνία με τον λιανεμπορικό όμιλο αφορά σε δύο κωδικούς και περισσότερα από 80 καταστήματα πανελλαδικά, ενώ κρίνεται από την εταιρεία ως κίνηση ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Η Almi Foods συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες τροφίμων, με τις εξαγωγές της να αντιπροσωπεύουν το 97% περίπου των συνολικών πωλήσεών της το 2024 και το μερίδιο αντίστοιχα των πωλήσεών της στην ελληνική αγορά να μην ξεπερνά το 3%.

Μεταξύ των βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων της εταιρείας για το 2026 συγκαταλέγεται και η περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς Almito Du Chef, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες της αγοράς HORECA, όσο και την κατηγορία πώλησης στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για την εταιρεία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις επαγγελματιών και καταναλωτών για ποιοτικά, ευέλικτα και σύγχρονα προϊόντα.

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε μια ανάσα από τα 40 εκατ. ευρώ και δη στα 39,60 εκατ. ευρώ, από 38,42 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,09%, η οποία αποδίδεται τόσο στην ανάπτυξη των περισσότερο κερδοφόρων κωδικών προϊόντων όσο και στη νέα, συνολική οικονομική στρατηγική της εταιρείας, με τον εξορθολογισμό του κόστους για τη λειτουργία της. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 5,94 εκατ. ευρώ έναντι 5,96 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων για το 2024 ανήλθαν σε κέρδος 923.970,93 ευρώ έναντι κέρδους ύψους 903.616,81 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η πορεία της εταιρείας αρχίζει ακριβώς πριν από 30 χρόνια. Το 1996, η ALMI Foods ξεκινά τη δράση της, με εφόδια το πάθος για την τελειότητα και τη μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία του Τάσου Μερτζανίδη ως χημικού και του Μηνά Μερτζανίδη ως πολιτικού μηχανικού. Τα πρώτα βήματα ήταν μετρημένα. Η εταιρεία ξεκίνησε με ενοικιαζόμενο χώρο και εξοπλισμό, ενώ η παραγωγή στο πρώτο αυτό διάστημα περιορίστηκε αποκλειστικά στο Μακεδονικό πιπεράκι τουρσί.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1997, η ALMI μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, σε απόσταση 55 χλμ. περίπου από την πόλη και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη επένδυση η οποία πέρα από το κόστος των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, απορρόφησε πολύ προσωπική προσπάθεια και κόπο.

Το 2001 η εταιρεία πλαισιώνει το Μακεδονικό πιπεράκι τουρσί με καινούριες γεύσεις και διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς για νέες, εξίσου ποιοτικές προτάσεις.

Το 2002 η παραγωγή της πρώτης σειράς προϊόντων με πρώτες ύλες αποκλειστικά βιολογικά υλικά είναι γεγονός. Μια πρωτιά για την ALMI Foods, όχι απλά σε τοπικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, που αναβαθμίζει την εικόνα της στο εξωτερικό.

Κομβικό για την εταιρεία αποδεικνύεται το 2005, με αφορμή την έναρξη νέων επενδύσεων επταετούς διάρκειας, σε κτηριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, η ALMI λανσάρει στην αγορά τη νέα σειρά Almito σε μεταλλικά δοχεία και γυάλινα βάζα με διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων.

Σήμερα, η Almi Foods δηλώνει μια αμιγώς ελληνική εταιρεία παραγωγής και διανομής τροφίμων, διατηρώντας το σύνολο της παραγωγής της στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Το διευρυμένο portfolio της περιλαμβάνει περισσότερους από 1.000 διαφορετικούς κωδικούς, που ξεκινούν από τα πιπεράκια, τις ελιές, τις πάστες, την κάπαρη, τα μανιτάρια και φτάνουν ως τη βιολογική σειρά και τα διάφορα άλλα ορεκτικά.

Ποια είναι η Φάρμα Μόσχου από την Καστοριά

Η Φάρμα Μόσχου ανακοίνωσε μόλις πριν από μερικά 24ωρα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σκλαβενίτη. Σε πρώτη φάση το γιαούρτι της εταιρείας θα βρίσκεται στα καταστήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η εταιρεία προσβλέπει στην επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και σε περισσότερα σημεία πώλησης.

Με μότο «εδώ όλα γίνονται βιολογικά», η Φάρμα Μόσχου είναι μία καθετοποιημένη γαλακτοπαραγωγική μονάδα που παράγει βιολογικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά παραδοσιακά προϊόντα από την Καστοριά και από πραγματικά 100% ελληνικό ντόπιο αιγοπρόβειο γάλα ημέρας.

Στο τιμόνι της Φάρμας Μόσχου βρίσκονται ο Θωμάς και ο Χρήστος Μόσχος, δύο αδέλφια με μεγάλη αγάπη για τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Ο Θωμάς είναι τεχνολόγος γάλακτος και ο Χρήστος κτηνίατρος. Μεγαλωμένοι μέσα στη φύση και τα ζώα, αποφάσισαν να επικεντρωθούν στην κτηνοτροφία.

Σήμερα η Φάρμα Μόσχου διαθέτει στην αγορά μια ευρεία γκάμα βιολογικών προϊόντων όπως ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, μαλακό βαρελίσιο τυρί, ημίσκληρο τυρί, πρόβειο γιαούρτι, κανιάκι, μυζήθρα κ.α.