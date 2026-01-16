Ποιος είναι ο νέος «παίκτης» που μπαίνει στην αγορά υποδημάτων – Το ισχυρό δίδυμο που κρύβεται από πίσω

Ποια είναι η νέα εταιρεία που διεκδικεί μερίδια σε μια δυναμική αγορά και σηματοδοτεί την είσοδο των Ελληνοσουηδών αδελφών Γεωργιάδη της Premia στον χώρο της υπόδησης.

Νέος «παίκτης» ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό του στον κλάδο πώλησης υποδημάτων, προκειμένου να διεκδικήσει σημαντικά μερίδια σε μια άκρως δυναμική αγορά.

Ο λόγος για την εταιρεία GLOOMS Α.Ε. που συστάθηκε πριν από μερικές ώρες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η σύσταση της εταιρείας έγινε στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ ως αντικείμενο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ορίζεται το χονδρικό εμπόριο υποδημάτων και η εμπορική αντιπροσώπευση στην πώληση υποδημάτων.

Με τη «σφραγίδα» των αδελφών Γεωργιάδη

Μέτοχοι της νέας εταιρείας είναι οι σουηδικές εταιρείες Senic Invest και Sterner Global Invest, τις οποίες εκπροσωπεί νομίμως ο Παναγιώτης Μπαρκονικος.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που συνδέονται με τα αδέλφια Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικών μετόχων της Premia Properties ΑΕΕΑΠ και επιβεβαιώνουν περίτρανα ότι οι Ελληνοσουηδοί επιχειρηματίες εισέρχονται στον κλάδο του retail και δη του λιανεμπορίου υπόδησης, μετά τις σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις που έχουν δρομολογήσει στους κλάδους της οινοποιίας και της εμφιάλωσης νερού.

Τα αδέλφια Γεωργιάδη έχουν ιδρύσει τον όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ, με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ το 2024 και βασικούς πυλώνες την ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, την Ιόλη Πηγή, τη Σεμέλη Οινοποιητική. Θυγατρική του ομίλου είναι και η Noctera Αμπελώνες που αφορά σε κοινοπραξία με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των αμπελώνων Navarino Vineyards, ενώ ο όμιλος έχει σθεναρά εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την απόκτηση της ιστορικής οινοποιίας Τσάνταλης που κηρύχθηκε επισήμως σε κατάσταση πτώχευσης πριν από μερικά 24ωρα. Υπενθυμίζεται εδώ ότι ένα ποσοστό περί το 10% της Ελληνικά Οινοποιεία βρίσκεται στα χέρια των αδελφών Αντετοκούνμπο.

Ποια είναι η Glooms

Το brand Glooms έχει ρίζες από τη Σουηδία και είναι γνωστό για τις άνετες σαγιονάρες του (slides), οι οποίες διατίθεται σε μια παλέτα επτά συνολικά χρωμάτων.

Με μότο του «Soft Steps For Heavy Days» (σ.σ. μαλακά βήματα για δύσκολες μέρες), το brand παρέχει επιλογές για νεανικές και μοντέρνες σαγιονάρες για κάθε ώρα της ημέρας.

Όπως δε αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας, η Glooms ξεκίνησε από το όραμα τεσσάρων φίλων που αναζητούσαν «τις ιδανικές σαγιονάρες για το καλοκαίρι». Και επειδή δεν τις βρήκαν, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους brand.