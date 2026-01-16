Προς ήπια εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Στο επίκεντρο οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι μετοχές στη Wall Street κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (16/1), με τους επενδυτές να επιχειρούν να κλείσουν την εβδομάδα σε θετικό έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow παραμένει αμετάβλητος στις 49.444,28 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,19% στις 6.59,44 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει άλμα 0,47% στις 23.640,19 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες προέρχονται από μια θετική συνεδρίαση, με αιχμή τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών. Η Taiwan Semiconductor ηγήθηκε της ανόδου, μετά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα δ’ τριμήνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία, βάσει της οποίας ταϊβανέζικες εταιρείες μικροτσίπ και τεχνολογίας δεσμεύονται να επενδύσουν τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια σε παραγωγική δυναμικότητα στις ΗΠΑ.

«Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ιδιαίτερα υγιή. Βλέπουμε ανάπτυξη κερδών πάνω από τον μέσο όρο, ισχυρά περιθώρια κέρδους, αύξηση των εσόδων και προοπτική μείωσης των επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους. Όλα αυτά είναι θετικά», δήλωσε στο CNBC και στην εκπομπή Power Lunch ο Λάρι Άνταμ, επικεφαλής επενδύσεων της Raymond James.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε ελαφρώς επιφυλακτικός ενόψει του 2026. Όπως σημείωσε, οι υψηλές αποτιμήσεις καθιστούν την αγορά ευάλωτη σε αρνητικές εκπλήξεις, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν ήδη ιστορικά υψηλά ποσοστά μετοχών. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ εισέρχονται σε προεκλογική περίοδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που ενδέχεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται να ολοκληρώσουν μια ιδιαίτερα φορτισμένη εβδομάδα, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με σειρά ειδήσεων από την Ουάσινγκτον, που εκτείνονταν από την όξυνση των γεωπολιτικών κινδύνων σε περιοχές όπως το Ιράν και η Γροιλανδία, έως τις ανησυχίες για ενδεχόμενες απειλές στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.