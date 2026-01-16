Προϋπολογισμός-ΥΠΕΘΟ:-Ταχύτητα-στις-πληρωμές-και-μετρήσιμα-οφέλη

Στοιχεία που αποτυπώνουν υψηλό επίπεδο δημοσιονομικής υπευθυνότητας προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΟ, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Στοιχεία που αποτυπώνουν υψηλό επίπεδο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ταχύτητας στις πληρωμές και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου ανέρχονται μόλις σε 167.000 ευρώ.

• Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σε 23 ημέρες, δηλαδή 7 ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος υπολογίζονται σχετικοί τόκοι υπερημερίας.

• Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε, τα 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκαν μέσω φορολογικών υποχρεώσεων, γεγονός που συνεπάγεται άμεσο όφελος και για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.

• Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστικό περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντάς τον αριθμό από 120 σε 70 για το σύνολο του 2025, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με συνέπεια κα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο.