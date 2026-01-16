Σε δύο κύματα η κάθοδος των Θεσμών στην Αθήνα – Στο επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα στελέχη της Κομισιόν αναμένεται να εξετάσουν ένα-ένα τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθούν και διορθώσεις της τελευταίας στιγμής.

Σε δύο κύματα θα πραγματοποιηθεί φέτος η καθιερωμένη επίσκεψη των ευρωπαϊκών θεσμών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τεχνικά κλιμάκια θα έχουν συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της μεταπρογραμματικής εποπτείας, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται η αποστολή των Θεσμών για ένα τελευταίο έλεγχο στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο επίκεντρο των τεχνικών κλιμακίων θα βρεθούν τα δημοσιονομικά δεδομένα και το κλείσιμο του 2025. Μια διαδικασία που τα τελευταία χρόνια φαίνεται τυπική δεδομένων των πρωτογενών πλεονασμάτων που παράγει ο κρατικός προϋπολογισμούς και της σταθερής πορείας της μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ.

Όμως όλα αποκτούν ξεχωριστό νόημα ενόψει των νέων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που σχεδιάζονται από την κυβέρνηση με ορίζοντα τη φετινή ΔΕΘ. Και αυτό γιατί λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να καθοριστεί το αν υπάρχουν «ενεργητικά μέτρα» μόνιμης αύξησης των κρατικών εσόδων που θα ανοίξουν τον δρόμο για αύξηση των δαπανών με επιπλέον επιδοτήσεις ή μειώσεις φόρων.

Πέρα όμως από τα δημοσιονομικά στο μικροσκόπιο θα μπουν και οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρίσιμους τομείς όπως η δικαιοσύνη αλλά και η πορεία μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές. Προσοχή αναμένεται να δοθεί και στην υγεία του τραπεζικού τομέα αλλά και την πορεία μείωσης του όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Την ίδια στιγμή προετοιμάζονται και οι ειδικές εκθέσεις για τις δομικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας που έχουν να κάνουν με το μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την αγορά εργασίας και τα «κόκκινα» δάνεια.

Η προσοχή στο Ταμείο Ανάκαμψης

Το βάρος πέφτει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου με την ομάδα στελεχών της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο μίλι του μηχανισμού και τα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει ο κρατικός μηχανισμός μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα τελευταία αιτήματα πληρωμής, είναι πολλά και απαιτητικά. Και αυτό διότι απομένουν περίπου 178 ορόσημα που θα πρέπει να καλυφθούν που έχουν να κάνουν με τη ολοκλήρωση έργων και επενδύσεων, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δόσεις που ήταν κυρίως κινήσεις προετοιμασίες και ρυθμιστικού χαρακτήρα δεσμεύσεις.

Λίγο πριν το τέλος του 2025 η κυβέρνηση υπέβαλε το έβδομο αίτημα επιχορηγήσεων και το έκτο αίτημα δανείων συνολικού ύψους 1,17 δισ. ευρώ. Στο τέλος Απριλίου αναμένεται να υποβληθεί ένα ακόμη διπλό αίτημα για την όγδοη δόση των επιχορηγήσεων και την έβδομη δόση των δανείων.

Τον Σεπτέμβριο θα υποβληθεί το ένατο και τελευταίο αίτημα επιχορηγήσεων, ύψους 4,4 δισ. ευρώ και το όγδοο και τελευταίο αίτημα δανείων, ύψους 5,2 δισ. ευρώ. Τα στελέχη της Κομισιόν αναμένεται να εξετάσουν ένα-ένα τα ορόσημα και την πορεία ολοκλήρωσής τους και δεν αποκλείεται να ζητηθούν ακόμη και διορθώσεις της τελευταίας στιγμής για να μην χαθούν χρήματα.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 178 ορόσημα και στόχοι που απομένουν μεταξύ των οποίων: Η έκδοση άδειας για δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, να έχει ολοκληρωθεί η νομοθεσία για τα επιδόματα ανεργίας και να έχουν ολοκληρωθεί δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στο ευρύτερο Δημόσιο. Ακόμη πιο σκληρές είναι οι απαιτήσεις για την ένατη δόση των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των εργασιών για μια σειρά από μεγάλα έργα όπως ο Ε-65, το κομμάτι του ΒΟΑΚ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.