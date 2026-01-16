Στην Παραγουάη το Σάββατο η Λάιεν για την υπογραφή της συμφωνίας Mercosur – ΕΕ

Κατά την άφιξή της, μαζί με τον Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκεται σήμερα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ξεκινώντας ένα ταξίδι στη Βραζιλία και την Παραγουάη, το οποίο θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur στην Ασουνσιόν. Με την υπογραφή αυτή ολοκληρώνονται 25 χρόνια συνομιλιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Mercosur, και δημιουργείται επίσημα μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 700 εκατομμύρια ανθρώπους.

Επίσης, στη Βραζιλία και την Παραγουάη θα μεταβεί και ο Επίτροπος Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφτσοβιτς.

Σήμερα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Η Βραζιλία είναι στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ: από το εμπόριο έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ και η Βραζιλία έχουν εντείνει τη συνεργασία τους, αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων και η ίδια η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο Πρόεδροι θα κάνουν δηλώσεις προς τον Τύπο, κατά τις 18:30 ώρα Ελλάδας. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε ζωντανά στο EBS.

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα μεταβεί στην Ασουνσιόν. Κατά την άφιξή της, μαζί με τον Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια. Στη συνέχεια, οι δύο Πρόεδροι, φον ντερ Λάιεν και Κόστα, θα συμμετάσχουν στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Ο Επίτροπος Σέφτσοβιτς θα υπογράψει τη συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ. Μετά την τελετή, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα δώσει συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Πρόεδρο Κόστα και τον Πρόεδρο Πένια. Παρακολουθήστε την ζωντανά στο EBS κατά τις 18:15 ώρα Ελλάδας.