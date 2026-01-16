ΣΥΡΙΖΑ-για-αγρότες:-Ο-κ.-Μητσοτάκης-επιλέγει-τη-στρατηγική-της-έντασης,-του-διχασμού,-της-τοξικότητας

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας πως: «Οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, για τα αγροτικά μπλόκα δεν παρέχουν απλώς πλήρη κάλυψη στις αθλιότητες του Αδ. Γεωργιάδη, που έκανε λόγο για “φασιστικά μπλόκα”, άλλα πάνε κι ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική της έντασης, του διχασμού, της τοξικότητας».

Και σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Να μην διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα. Είναι πασιφανές πως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους ανθρώπους που αγωνίζονται».



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.