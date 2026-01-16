«Τα-γυρίζει-ο-Ράμα»:-Χιούμορ-το-ότι-οι-Έλληνες-δεν-είναι-άμεσοι-κληρονόμοι-του-Πλάτωνα-και-του-Αριστοτέλη

Να «μαζέψει τα αμάζευτα» προσπαθεί, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε για τα σχόλια περί Ελλήνων…. μη άμεσων κληρονόμων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι.

Με ανάρτησή του στο X, υποστηρίζει πλέον ότι τα σχόλιά του αποτελούσαν «φιλικό χιούμορ» και κατηγορεί ελληνικά μέσα και πολιτικούς για «εθνικιστικό πάθος».

Στην ανάρτηση, δηλώνει «έκπληκτος» για τις αντιδράσεις στην Αθήνα και διαβεβαιώνει ότι οι τοποθετήσεις του δεν είχαν «ουδεμία εχθρική πρόθεση», αλλά ήταν «χιουμοριστικές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποσπασματική προβολή των λεγομένων του μετατράπηκε σε «δημόσια πολεμική με εθνικιστικό πάθος», φαινόμενο που, όπως σχολιάζει, «συμβαίνει συχνά στα αθηναϊκά media».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις διαβεβαιώνοντας ότι δεν αμφισβητεί πως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι Έλληνες φιλόσοφοι και ότι η Αρχαία Ελλάδα αποτελεί «το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού».

Τονίζει ότι τρέφει «μόνο θαυμασμό» για τον ελληνικό πολιτισμό, παλαιό και σύγχρονο, και αναφέρεται στην «αδελφική σχέση» των δύο λαών, εκφράζοντας παράλληλα «ειδικό σεβασμό» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ωστόσο, το κλείσιμο της ανάρτησης δεν παραλείπει να σημειώσει δεικτικά ότι δεν μπορεί να θεωρεί συνεχιστές του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη όσους «γράφουν και μιλούν ελληνικά με εθνικιστικό πάθος».

