Τράπεζες:-Έρχεται-ο-ssm-για-τα-business-plans-της-τριετίας

Στις αρχές Φεβρουαρίου, αναμένονται στην Αθήνα στελέχη του SSM για να συναντηθούν με εκπροσώπους των τραπεζών, με σκοπό να συζητήσουν τα επιχειρηματικά σχέδια που θα παρουσιαστούν στους επενδυτές μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, που θα γίνουν μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου, θα περιλαμβάνουν και τα επικαιροποιημένα επιχειρησιακά πλάνα των τραπεζών με τους αναθεωρημένους στόχους για την τριετία 2026-2028. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο στις 5 Μαρτίου, το οποίο θα φτάνει μέχρι το 2029/2030, απευθυνόμενη στους επενδυτές στο Λονδίνο. Όπως είχε ήδη αναφερθεί, η επικεφαλής του SSM, Κλαούντια Μπουχ, θα επισκεφθεί την Αθήνα στα τέλη Μαρτίου, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2025, για να συναντηθεί με τις διοικήσεις των τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα νέα business plans των ελληνικών τραπεζών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το 2025 οι τράπεζες πραγματοποίησαν εξαγορές και κινήσεις επέκτασης που αλλάζουν τα δεδομένα για τα έσοδα και τα κέρδη τα προσεχή χρόνια. Πέραν αυτού, κρίσιμες για τους επενδυτές θα είναι οι προοπτικές που βλέπουν οι τράπεζες για την πιστωτική επέκταση, μετά από τις ισχυρές επιδόσεις του 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσουν οι τράπεζες για το 2025, η αύξηση των νέων δανείων αναμένεται εκρηκτική, ξεπερνώντας ακόμη και τους αναβαθμισμένους στόχους που είχαν θέσει οι Διοικήσεις το εννεάμηνο. Ενδεικτικά, η Eurobank η οποία είχε θέσει και τον υψηλότερο πήχη για την αύξηση των νέων δανείων της στο έτος, προαναγγέλοντας ότι ο στόχος για 3,5 δις. θα ξεπεράσει άνετα τα 4 δις. ευρώ, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να εκπλήξει την αγορά, υπερβαίνοντας τον πήχη σχεδόν κατά 2 δις. ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση αποτελεί βασική παράμετρο για τους στόχους της κερδοφορίας που θα προβλέπουν τα νέα business plans των τραπεζών, αλλά ο καταλύτης της νέας στοχοθεσίας θα είναι οι κινήσεις επέκτασης στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες το 2025. Ο SSM θα εξετάσει τα νέα business plans με το βλέμμα στις κινήσεις αυτές και με έμφαση στο πόσο θα επηρεάσουν, εκτός από την κερδοφορία, και τα κεφάλαια των τραπεζών. Συνδυαστικά, οι δύο αυτοί άξονες θα διαμορφώσουν την άποψη του SSM για την δυναμική της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών τραπεζών το 2026 και για το εάν θα δώσει το «πράσινο φως» για διανομές κερδών που θα αγγίξουν το 70% το 2027 (από τα κέρδη του 2026).

Οι κινήσεις των τραπεζών

Ιδιαίτερα δραστήρια σε εξαγορές που διαμορφώνουν τους νέους της στόχους για την τριετία 2026 – 2028, ήταν το 2025 και η Alpha Bank. Η Τράπεζα απέκτησε τις Flexfin, Astro Bank και AXIA, ενώ πριν τα Χριστούγεννα ανακοίνωσε συμφωνία εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο και τη συγχώνευσή της με την Universal Life, σε μία ενιαία ασφαλιστική εταιρεία που θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Κύπρο. Καταλύτης για το νέο τριετές business plan της Τράπεζας είναι η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η οποία έχει διαμορφώσει ποσοστό συμμετοχής στην Alpha Bank οριακά χαμηλότερο του 30%. Οι ομάδες των δύο τραπεζών δουλεύουν από κοινού σε πάνω από τριάντα τομείς και το 2026 αναμένεται να παρουσιάσουν πολλούς νεωτερισμούς που θα συνοδεύσουν το rebranding που θα κάνει η ελληνική Τράπεζα εντός του α΄ εξαμήνου του 2026, πραγματοποιώντας και Investor Day.

Για την Eurobank, το νέο business plan ενσωματώνει την απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας και της CNP Insurance στην Κύπρο, που την καθιστούν τον κορυφαίο τραπεζοασφαλιστικό όμιλο στην κυπριακή αγορά, καθώς και την εξαγορά της Eurolife, μια συναλλαγή που αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 5% (ή 2 cents), στην αύξηση των εσόδων προμηθειών κατά 12% (ή κατά 100 εκατ. ευρώ), ενώ θα έχει εκτιμώμενη επίπτωση στον δείκτη CET1 της Τράπεζας 120 μ.β. (μείον 50 μ.β. εφόσον η Τράπεζα επιτύχει καθεστώς Danish Compromise). Η Eurobank υλοποιεί τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις: Πρώτον, την οργανική ανάπτυξη εργασιών με ισχυρή αύξηση των δανειακών υπολοίπων, αλλά και στους τομείς διαχείρισης περιουσίας (αμοιβαία κεφάλαια και Private Banking) και τραπεζοασφαλειών. Δεύτερον, την στρατηγική για τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο γεωγραφικά, όσο και στις βασικές δραστηριότητες – την τραπεζική, την ασφαλιστική και της διαχείρισης περιουσίας -. Και τρίτον, την προετοιμασία της για το μέλλον, σε ένα διεθνές τραπεζικό περιβάλλον όλο και πιο ανταγωνιστικό, όπου η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά και αποτελεί καταλύτη μεγάλων αλλαγών.

Για την Πειραιώς, η έμφαση του νέου business plan δίνεται στην απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το deal δημιουργεί αξία για τους μετόχους της Πειραιώς, καθώς η συναλλαγή αυξάνει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 5% και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, από περίπου 13% (2026), 13,50% (2027) και 14% (2028), ενισχύεται σε περίπου 14%, 14,50% και 15% αντιστοίχως. Μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα κέρδη/μετοχή της Πειραιώς αναμένονται σε 0,90 (2026), 1 (2027) και 1,2 ευρώ (2028). Το ποσοστό συμβολής των εσόδων προμηθειών στα συνολικά έσοδα της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί στο 28% ήδη από το 2026. Σημειώνεται ότι το guidance που έχει δοθεί για την συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής το 2026 – 2027 παραμένει, αλλά για το 2028, το οποίο θεωρείται μεταβατικό έτος, υπάρχουν περιθώρια ανοδικών αναθεωρήσεων, καθώς θα έχει ενσωματωθεί το bancassurance και το franchise της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δίκτυο της Πειραιώς.

Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει να επιδείξει κάποια εξαγορά που επηρεάζει καταλυτικά τους στόχους της επόμενης τριετίας. Ωστόσο, είναι αναμενόμενο η Τράπεζα να κινηθεί με εξαγορά εντός του 2026, και δη στον χώρο των ασφαλειών. Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτει buffer περίπου 2 δις. ευρώ, πάνω από τον δείκτη CET1, ο οποίος ανέρχεται σε 19% και είναι ο υψηλότερος στην εγχώρια αγορά, παρά το σχεδιαζόμενο payout ratio 60%. To “μαξιλάρι” αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση ευκαιριών που παράγουν αξία για τον Όμιλο, για υψηλότερη διανομή κερδών στους μετόχους και για οργανική ανάπτυξη με αύξηση των χορηγήσεων.